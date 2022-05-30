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1 час назад

У растений выявили гены стресса

Мир24

Ученые давно установили, что прикосновения к растениям вызывают у них стрессовую реакцию. Но молекулярный механизм этого процесса был неизвестен.

У растений выявили гены стресса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Авторы нового исследования из Лундского университета в Швеции впервые выявили генетические «ключи», которые обуславливают острую реакцию растения. Результаты исследования важны для многих областей – так, они могут указать способы повысить урожайность сельскохозяйственных культур, сообщает Science Advances.

В ходе эксперимента ученые подвергли резуховидку Таля мягкой чистке. После этого активизировались тысячи генов и выделились гормоны стресса.

Затем биологи использовали генетический скрининг, чтобы точно идентифицировать гены, ответственные за стрессовую реакцию. В результаты они выявили шесть генов. Три из них относились к сигнальному пути, связанному с жасмоновой кислотой (растительный гормон), еще три – к отдельному сигнальному пути.

«Наши результаты разрешают научную загадку, которая ускользала от молекулярных биологов мира в течение 30 лет. Мы определили совершенно новый сигнальный путь, который контролирует реакцию растения на физический контакт и прикосновение», – отметил биолог Эссам Дарвиш из Лундского университета.

Известно, что прикосновения (от падения капли дождя до укусов животных) вызывает у растений защитную молекулярную реакцию. Эти реакции могут привести к тому, что растения станут более устойчивыми или изменят время цветения.

Ученые уже давно изучают способы использовать стрессовую реакцию для оздоровления и повышения урожайности культур. Это становится особенно актуальным из-за глобального потепления – изменения климата делают многие регионы непригодными для сельского хозяйства. Новое исследование позволит ученым приблизиться к решению данной задачи.

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