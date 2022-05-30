Ученые сравнили выбор имени ребенка с естественным отбором

Американские исследователи обнаружили общие закономерности в выборе имени младенца, породы собаки и накоплении определенных генов в популяции под действием частотно-зависимого отбора. Точно также, как и распространенность фенотипов в популяции, частота имен и пород резко сокращается после пика их популярности. Статья опубликована в журнале Nature Human Behavior.

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Ученые из Мичиганского университета заметили, что чем популярнее становится имя, тем больше вероятность, что скоро оно выйдет из моды. Так, в США имя Эмма достигло пика популярности в конце 1800-х и резко исчезло в первой половине 1900-х, а затем снова стало одним из самых популярных в начале 2000-х. Имя Линда достигло своего пика в конце 1940-х, а Даниэль — в середине 1980-х. Однако за каждым взлетом популярности следовало столь же резкое падение. Удивительно, но точно такая же закономерность прослеживается и в выборе пород собак.

По мнению авторов, имена и породы собак сами подобны генам и несущим их организмам, конкурирующим за скудные ресурсы. В этом случае ресурсами являются умы родителей и владельцев собак. Ученые рассмотрели частотно-зависимый отбор, вид естественного отбора, при котором тенденция к распространению определенного варианта гена зависит от его текущей частоты.

В ходе исследований ученые использовали базу данных имен детей, родившихся с 1935 года в Соединенных Штатах. Оказалось, что самые редкие имена — 1 на 10 тысяч — становятся популярнее в среднем на 1,4% в год. Однако когда имя становится распространенным — более 1 из 100 — его популярность снижается в среднем на 1,6% в год. Исследование показало, как такие циклы подъема-спада сами по себе могут способствовать разнообразию.