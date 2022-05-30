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1 час назад

Раскрыт смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской"

Мария Иглина

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы раскрыл смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской". Подробностями сотрудники поделились в своем Telegram-канале.

Раскрыт смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Слышали выражения "прокатиться на колбасе", "катись колбаской по Малой Спасской"? "Колбасой" на старых трамвайных вагонах называли шланг воздушной магистрали пневматического тормоза. Сзади последнего вагона свободный конец рукава закреплялся, и изогнутый полукругом был похож на кольцо колбасы. В наше время колбасой иногда по старинке называют трамвайную сцепку",

— написали в сообществе.

Также отметили, что в старых трамваях из-за нехватки места многие пассажиры катались на "колбасе" или же на подножках.

Ранее разоблачитель мошенников раскрыл популярные схемы обмана.

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