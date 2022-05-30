Раскрыт смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской"

"Слышали выражения "прокатиться на колбасе", "катись колбаской по Малой Спасской"? "Колбасой" на старых трамвайных вагонах называли шланг воздушной магистрали пневматического тормоза. Сзади последнего вагона свободный конец рукава закреплялся, и изогнутый полукругом был похож на кольцо колбасы. В наше время колбасой иногда по старинке называют трамвайную сцепку",