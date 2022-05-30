Раскрыт смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской"

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы раскрыл смысл выражения "катись колбаской по Малой Спасской". Подробностями сотрудники поделились в своем Telegram-канале.
"Слышали выражения "прокатиться на колбасе", "катись колбаской по Малой Спасской"? "Колбасой" на старых трамвайных вагонах называли шланг воздушной магистрали пневматического тормоза. Сзади последнего вагона свободный конец рукава закреплялся, и изогнутый полукругом был похож на кольцо колбасы. В наше время колбасой иногда по старинке называют трамвайную сцепку",
— написали в сообществе.
Также отметили, что в старых трамваях из-за нехватки места многие пассажиры катались на "колбасе" или же на подножках.