Самые громкие нападения на "Мона Лизу"

Картина "Мона Лиза" Леонардо да Винчи не раз подвергалась актам вандализма. О самых громких случаях рассказываем в материале "Рамблера".

30 мая стало известно, что в парижском Лувре неизвестный посетитель в парике и на инвалидной коляске бросил в полотно торт, а затем рассыпал вокруг лепестки роз. Мужчина заявил, что таким образом пытался защитить мир:

"Подумайте о Земле! Есть люди, которые разрушают ее. Все художники думают об этом. Вот почему я это сделал".

Кадр из видео

Картина защищена пуленепробиваемым стеклом, поэтому шедевр Леонардо да Винчи не пострадал от действий вандала.

Однако подобное происходило и ранее. Так, в 1956 году, один из посетителей облил полотно кислотой, в результате чего была повреждена нижняя часть картины.

В этом же году молодой художник из Боливии Уго Унгаза Вильегас бросил в "Мона Лизу" камень. Из-за этого у левого локтя "Джоконды" осталась небольшая отметина: повредился слой краски. После этого случая полотно защитили пуленепробиваемым стеклом.

В 1974 году случилось еще одно нападение на картину. "Мона Лиза" была представлена на выставке в Японии. Одна из местных жительниц пришла на экспозицию и попыталась распылить на полотно красную краску из баллончика. Таким образом женщина выражала протест против политики музея относительно людей с ограниченными возможностями. Инвалидов не пускали на выставку, чтобы увеличить пропускную способность зала.