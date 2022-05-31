Чем похороны в США отличаются от российских

У каждой культуры есть свои традиции и обычаи, которые сильно отличаются друг от друга. Как правило, это касается важных событий в жизни человека: рождения, свадьбы, смерти. Все эти события имеют различные ритуалы, в зависимости от страны, где родился человек. Так, похороны в США сильно отличаются от российских, и по большей части это связано с отличием религий. В материале “Рамблера” — о том, как проходят похороны в Америке.

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Оплата похорон заранее

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Многие люди не копят деньги на похороны, а делают отчисления в похоронные бюро перед своей смертью. Делать их они могут начать уже в зрелом возрасте. Таким образом, к старости накапливается приличная сумма, на которую можно оплатить похороны и место на кладбище. Таким образом люди облегчают жизнь своей семье, которая будет в трауре в момент похорон. В США все продумывают заранее, в том числе выбирают гроб или урну.

Речи на прощании

Прощание может проходить дома, в специальном зале похоронного бюро или в церкви. Тело могут забальзамировать и оставить там на 1-2 дня, чтобы все желающие могли проститься с умершим. В зале выставляют фотографию умершего, а гроб чаще всего оставляют закрытым. Близкие люди могут произнести прощальную речь, в которой рассказывают о человеке, который занимал важное место в их жизни.

Нестандартная одежда

Для погребения могут выбрать не строгий костюм или платье. В последнее время наблюдается тенденция, согласно которой родственники умершего отправляют его в последний путь в любимой одежде. Также на тело просят надеть любимые аксессуары: часы, браслеты, кольца или серьги.

Поминки-фуршет

Чаще всего поминки проходят в доме семьи умершего человека и представляют собой фуршет. Гости общаются с семьей, пытаются ее поддержать, а при желании могут взять еду и напитки со стола. Некоторые приносят с собой уже готовую еду и отдают ее семье покойного, чтобы те не тратили время и силы на готовку до тех пор, пока находятся в трауре и стрессе.

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