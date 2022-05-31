Короткие сообщения и скобки: что раздражает людей в переписке

Новые технологии плотно вошли в нашу жизнь, больше всего они повлияли на общение друг с другом. Теперь мы реже видимся с друзьями и почти не разговариваем с близкими по телефону, но зато можем быстро связаться с человеком, где бы он ни был, везде есть точки доступа в интернет. Однако существует негласный этикет в интернет-общении. “Рамблер” рассказывает о том, что больше всего раздражает людей в переписке.

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По слову в сообщении

У некоторых людей появилась раздражающая привычка: они присылают сообщение длиной в слово. В итоге собеседник получает десятки уведомлений, которые могут отвлекать его от работы и важных дел. Лучше отправлять все свои мысли в одном сообщении, чтобы собеседник мог прочитать его и не отвлекаться.

Много скобок

Еще до появления эмодзи при общении начали использовать комбинацию двоеточия и скобки для того, чтобы обозначить улыбку и доброжелательное отношение к собеседнику. Позже смайлик превратился в одну скобочку. Когда собеседник использует это в уместных ситуациях, это выглядит оправданно. Однако если после каждого сообщения он ставит больше двух скобок, это начинает раздражать многих людей. Они говорят, что так стирается грань между распознаванием эмоций.

Голосовые сообщения

Если вы отправляете голосовое сообщение, предварительно не спросив, может ли человек его слушать, будьте готовы к тому, что человек ответит вам не скро. Не все любят голосовые сообщения, так как их часто присылают в неподходящее время. Например он может слушать музыку, смотреть фильм или будет занят в офисе. Еще большее раздражение вызывают люди, которые отправляют “пустые” голосовые сообщения, где они долго думают и делают длительные паузы.

Отсутствие вежливости