Диагнозы, которые поставили бы Мона Лизе сегодня

30 мая стало известно, что в парижском Лувре неизвестный посетитель в парике и на инвалидной коляске бросил в полотно Леонардо да Винчи "Мона Лиза" торт, а затем рассыпал вокруг лепестки роз. Мужчина заявил, что таким образом пытался защитить мир. К счастью, картина защищена пуленепробиваемым стеклом, поэтому полотно никак не пострадало от действий вандала.

Фото: Wikimedia Commons Wikimedia Commons

О шедевре Леонардо да Винчи всегда было много легенд и слухов. Эксперты, изучавшие культовое полотно, даже предположили, какие болезни могли быть у улыбающейся всему миру Моны Лизы. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Мона Лиза. Леонардо да Винчи, Лувр

Паралич или кокетство

Загадочная улыбка Моны Лизы, вероятно, является одной из наиболее широко изученных черт в истории искусства. Многие ученые интерпретировали особенную улыбку Джоконды как сокращение лицевых мышц, которое развивается после паралича лицевого нерва или паралича Белла.

Паралич Белла — заболевание, вызванное воспалением седьмого черепного нерва, одного из лицевых нервов, который иннервирует большинство мышц, отвечающих за мимику. У нас есть два лицевых нерва, один для правого и один для левого. Когда при параличе Белла поражен один лицевой нерв, половина лица не может двигаться должным образом. В большинстве случаев заболевание разрешается без вмешательств, с регенерацией нерва. Однако выражение лица обычно не возвращается к исходному, потому что регенерация не происходит в полной мере. Это может вызвать неестественные одновременные сокращения различных мышц.

Самое интересное, что паралич Белла чаще развивается у беременных женщин , чем у небеременных. А историки считают, что Лиза Джерардини, предположительно позировавшая для да Винчи, как раз была беременна. По этой причине возникновение у беременных женщин паралича лицевого нерва в медицинской литературе стали называть синдромом Моны Лизы .

Но есть и менее поэтичное объяснение улыбки — потеря передних зубов. Под нижней губой виден шрам, возможно, из-за травмы, приведшей к потере зубов. Это объяснило бы, почему она улыбается с закрытым ртом, пряча зубы.

Кожа, волосы, шея

Кожа Моны Лизы однозначно желтоватая. Некоторые недавние исследования инфракрасной фотографии показали, что эта особенность была частью картины с самого начала. Кроме того, можно отметить желтоватое образование неправильной формы в углу верхнего левого века. Это может быть ксантелазма — четко очерченное желтоватое скопление холестерина под кожей, обычно присутствующее на веках или вокруг них.

Волосы у нее тонкие, а черная вуаль на голове не скрывает большой лоб с залысинами. Более того, бросается в глаза полное отсутствие бровей и ресниц. Поэтому ученые предполагают, что женщина могла страдать от алопеции.

Внимательное наблюдение за шеей указывает на диффузное увеличение щитовидной железы, считают эксперты. Поверхность руки при этом кажется опухшей, что, по мнению ученых, может указывать на липому.

На основе этих выводов и собственных исследований специалисты поставили другой, более полный диагноз. Они думали, что Джоконда могла страдать гипотиреозом, болезнью, при которой щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов. Гипотиреоз может вызвать пожелтение кожи, истончение волос и потерю бровей и ресниц. Опухшая шея может быть зобом: щитовидная железа увеличивается, пытаясь вырабатывать больше гормонов, несмотря на свою дисфункцию.