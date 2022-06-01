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1 час назад

Приметы на день Ивана Долгого: что нельзя делать 1 июня

Мария Иглина

В первый день лета по народному календарю отмечается день Ивана Долгого. Первого июня православные вспоминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, который восстановил иконопочитание в христианстве в VIII веке.

Приметы на день Ивана Долгого: что нельзя делать 1 июня
Фото: unsplash.comunsplash.com

Этот день также называли Оберегом Нивы, поскольку было принято произносить различные заговоры для защиты засеянных полей от напасти. Например, заговор от сильного ветра:

"Ветер, ветрило, из семи братьев старший брат, ты не дуй с гнилого угла, ты не лей дождем с запада, ты подуй-ка теплым теплом, сослужи службу роду нашему, пригони дожди добрые пахарям на радость, а тебе, буйному, на славу!"

Долгим же праздник назван по причине того, в это время было довольно много работы в полях, крестьяне начинали трудиться с самого раннего утра и до позднего вечера.

Так, если верить приметам, то в первый день лета нельзя давать и просить у кого-либо хлеб и соль, причинять вред любым растениям, а также отправляться на прогулку в дождливую погоду под зонтом.

Погодные приметы

  • Много росы утром — к хорошему урожаю.
  • Туман — к обилию грибов.
  • Петухи запели днем или запах цветов усилился — к дождю.
  • Если в первые дни лета идет дождь — месяц будет сухим.
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