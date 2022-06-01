Донор спермы скрыл болезнь и стал отцом 15 детей

В Великобритании 37-летний мужчин стал донором спермы, но скрыл генетическое заболевание. Об этом сообщает New York Post.

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Отмечается, что от него родились 15 разных детей. Он продавал свою сперму женщинам-лесбиянкам, которые хотели зачать ребенка, и рекламировал себя в социальных сетях. Однако он не рассказал, что страдает синдромом ломкой Х-хромосомы (синдромом Мартина-Белл). Это генетическое заболевание может привести к задержке в развитии.

Его раскрыли, когда он подал заявление о том, что хочет общаться с четырьмя своими детьми, хотя изначально подписывал соглашение о том, что не будет с ними контактировать.

В итоге личность мужчины раскрыли, ему запретили общаться с собственными детьми, а также быть донором спермы.