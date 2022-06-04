Не совсем сигареты: печальная история Беломорканала

В начале 1930-х всего за 20 месяцев завершили один из самых амбициозных и бессмысленных советских проектов. "Рамблер" расскажет о печальной истории Беломорканала.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

История Беломорско-Балтийского канала уникальна тем, что во время его строительства впервые использовали силы заключенных. Эффективность, дешевизна рабочей силы и рост количества репрессированных привели к тому, что «лагерные стройки» стали появляться повсеместно. Но сейчас Беломорканал знают лишь благодаря одноименной марке советских сигарет.

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Тяжелый проект

На карте путь между Балтийским и Белым морями выглядел привлекательно. Там находятся два озера: Ладожское и Онежское. Ладога соединяется с Финским заливом Балтийского моря Невой. Так что канал требовался на относительно небольшом участке между Онегой и Белым море, но построить его было не так просто.

У самого берега Онеги проходил Беломорско-Балтийский водораздел. Поэтому помимо канала необходимо было разработать сложную систему шлюзов на коротком отрезке (12 километров), которые поднимали бы суда на высоту в 70 метров. Преодолев этот участок, корабли могли бы спускаться по северному склону водораздела в сторону Белого моря, используя естественные водоемы.

Строительство канала было технически сложным и дорогим, а очевидной выгоды от него не было. Появилась она, когда началась война. В результате боевых действий Балтийское и Черное моря оказались заперты для России. Их блокада привела к тому, что страна была вынуждена обратиться к северным арктическим морям.

В 1917 году в журнале «Русское судоходство» появилось и сообщение о том, что Министерство путей сообщения утвердило проект строительства судоходного канала между Белым и Балтийским морями. Война отложила его реализацию, но всего на 15 лет.

Символ первой пятилетки

Летом 1930 года вышло постановление Совета труда и обороны СССР, с которого начались работы по Беломорско-Балтийскому каналу.

Общая протяженность Беломорканала должна была составить 227 километров, из которых лишь 43 приходилось на специально возводимые искусственные сооружения. Всего на трассе хотели построить 19 шлюзов, 13 плотин, 41 дамба и ряд других объектов.

В СССР разворачивалась масштабная индустриализация, экономические вопросы носили второстепенный характер, а основными были военно-стратегические соображения.

Учитывая уроки Первой мировой, важным казалось создание в северных морях полноценной военно-морской базы и обеспечение ее связи с Большой землей. Строительство Беломорканала стало ключевой задачей.

Работа заключенных

При строительстве канала впервые был испытан лагерный способ строительства. Возглавил его Нафталий Френкель — бывший миллионер или бывший бандит, который в начале 1920-х сам попал на Соловки в качестве заключенного, но через несколько лет он смог не только выбраться, получить погоны и занять управленческую должность в структуре лагеря.

Именно он изобрел концепцию о том, что «Труд исправляет», а в 1931 году возглавил Беломорстрой. «Исправление человека» 100 тысяч человек происходило в сложнейших климатических условиях. Никакой строительной техники у людей не было. Канал буквально прорывали руками и топорами. Люди умирали, но план выполнили. Рабочие обустроили 43 километра искусственного русла канала и десятки километров вспомогательных дорог.

Результаты

Строительство завершилось 20 июня 1933 года, а уже через пять дней всю трассу канала впервые прошел пароход «Чекист». При этом только по официальным данным, от болезней и голода за 1931—1933 годы погибло около 12 тыс. человек.

За 1933 год по Беломорканалу перевезли более миллиона тонн грузов, а также через канал прошла ЭОН-1 — первая экспедиция особого назначения. Только вот Сталину канал не понравился. Он назвал его мелким, узким, никому не нужным и бессмысленным.

Во время Великой отечественной войны Беломорканал подвергся бомбежкам, но после войны его восстановили. В 1985 году объем грузоперевозок по нему достиг пика, превысив 7 млн тонн. Но уже в 1990-е канал пришел в упадок.