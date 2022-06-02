Что категорически запрещено делать при монаршей семье

В Лондоне грядет платиновый юбилей Елизаветы II. Советник по этикету из Debretts Лиз Уайз рассказала газете The Mirror о дворцовом этикете. Что никогда нельзя делать при монархе.

«Разговор с сувереном всегда должен быть легким, затрагиваться могут такие темы, как погода», – пишет источник.

Нельзя подойти к Елизавете (хотя к ней, конечно, просто так не подойти) и начать разговор о политике. Беседа должна быть легкой и непринужденной.

Если вам просто посчастливилось оказаться в обществе королевской семьи или на мероприятиях, организованных монархами, стойте спокойно и опустите руки вдоль тела. При королеве нельзя трогать лицо, скрещивать руки на груди и ковырять ногти. Нужно стоять спокойно.