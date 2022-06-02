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3 часа назад

Спустя 22 года проводница нашла двойняшек, которым помогла родиться в поезде

CHIPS journal

В 1999 году на поезде «Котлас — Мурманск» пассажирка стала рожать прямо в дороге. Проводница Нина Коровинская через машинистов вызвала врачей, в поезде нашла детского невролога. Вместе они стали принимать роды в служебном купе, рассказал «Вечерний Мурманск».

Спустя 22 года проводница нашла детей, которым помогла родиться
Фото: CHIPS journalCHIPS journal

У мальчика пуповина обвилась вокруг шеи, девочка выходила вперед ногами, но проводнице удалось успешно принять их. Детей передали врачам в Онеге. С тех пор Нина Андреевна ничего о семье не слышала.

Она дважды пыталась найти их через передачу «Жди меня» — не удалось. Но желание найти их не отпускало. Недавно Нина Андреевна опубликовала пост в соцсетях, и спустя сутки семья Родькиных вышла с ней на связь. Они живут в Мурманске, детей назвали Иван и Мария.

«Историю нашего рождения нам сначала рассказывал в подробностях наш папа Петр Иванович Родькин, — рассказала Мария. — Он, к слову, был очень спокоен в тот момент, больше переживали остальные пассажиры поезда. Все тогда притихли, ожидали окончания родов. А затем поздравляли. Сначала поздравили с первенцем, а затем и с моим появлением».

«Эта семья тогда ехала в Архангельскую область, в деревню Куимиху в Котласском районе — там живут их родственники, — поделилась Коровинская. — Туда они ездят каждый год до сих пор. Планируют поехать и этим летом. Вот мы и договорились встретиться в августе. Я, знаете, хотела не просто так найти эту семью. Я ведь переживала, дети родились в спартанских условиях, хотела узнать, не вышло ли как-то патологий у ребят по здоровью. Выяснилось, что нет. Теперь я спокойна».

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