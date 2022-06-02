Спустя 22 года проводница нашла детей, которым помогла родиться

В 1999 году на поезде «Котлас — Мурманск» пассажирка стала рожать прямо в дороге. Проводница Нина Коровинская через машинистов вызвала врачей, в поезде нашла детского невролога. Вместе они стали принимать роды в служебном купе, рассказал «Вечерний Мурманск».

Фото: CHIPS journal CHIPS journal

У мальчика пуповина обвилась вокруг шеи, девочка выходила вперед ногами, но проводнице удалось успешно принять их. Детей передали врачам в Онеге. С тех пор Нина Андреевна ничего о семье не слышала.

Она дважды пыталась найти их через передачу «Жди меня» — не удалось. Но желание найти их не отпускало. Недавно Нина Андреевна опубликовала пост в соцсетях, и спустя сутки семья Родькиных вышла с ней на связь. Они живут в Мурманске, детей назвали Иван и Мария.

«Историю нашего рождения нам сначала рассказывал в подробностях наш папа Петр Иванович Родькин, — рассказала Мария. — Он, к слову, был очень спокоен в тот момент, больше переживали остальные пассажиры поезда. Все тогда притихли, ожидали окончания родов. А затем поздравляли. Сначала поздравили с первенцем, а затем и с моим появлением».