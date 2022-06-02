Вознесение: что нельзя делать 2 июня

Православные отмечают 2 июня 2022 года большой церковный праздник- Вознесение Господне. Считается, что в течение сорока дней после Пасхи Иисус являлся своим ученикам, дабы укрепить в них веру, а на сороковой день уже вознесся к небу.

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В этот день, как и в другие церковные праздники запрещается ссориться, браниться, делать тяжелую работу по дому и в поле.

Наши предки в этот день обходили стороной рыжих котов, считалось, что если такой перейдет дорогу, то идти в ту сторону не стоит - лишишься всех своих богатств.

Также сегодня не стоит оставлять без внимания детей младше семи лет - существовало поверье, что без нахождения родных рядом они могут остаться без защиты свыше. Помимо этого не советовалось стричь детей 2 июня и отдавать их вещи, пусть даже на благотворительность - там можно отдать частичку счастья ребенка.

Помимо всего вышеперечисленного, в этот день запрещается мусорить, устраивать застолья и гуляния, на кого-то злиться и завидовать, врать и сплетничать.