Удивительная оптическая иллюзия: будто черная дыра приближается к вам

Изображение полностью статично, но исследователи говорят, что оно дает людям «нарастающее ощущение темноты, как будто они входят в пространство, лишенное света».

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Иллюзорное движение вперед, вероятно, является способом нашего разума подготовить нас к смене обстановки. Исследователи предполагают, что, предсказывая переход от яркости к темноте, наша зрительная система может гораздо быстрее приспосабливаться к потенциально опасным условиям.

Первое исследование по анализу этой оптической иллюзии изучало, как цвет отверстия и окружающих его точек влияет на наши психические и физиологические реакции.

Для этого группе из 50 участников с нормальным зрением были представлены изображения «расширяющейся дыры» разных цветов на экране. Им также были показаны зашифрованные версии иллюзии без различимого рисунка света или цвета.

Иллюзия движения вперед была наиболее эффективной, когда дыра была черной. В этом оттенке 86 процентов участников чувствовали, что тьма приближается к ним.

Отслеживание движений глаз участников показало, что их зрачки бессознательно расширялись при виде черной дыры.

Между тем, если отверстие было белым, их зрачки сужались лишь немного.

У авторов есть гипотеза, почему глаз может это делать. Когда центральная область черная, наши зрачки, вероятно, готовят нас к изменению яркости в ближайшем будущем.

Вместо того, чтобы видеть информацию, которая представлена прямо перед нами, зрительная нейронная сеть предсказывает, как эта информация изменится в будущем, создавая «иллюзорное «расширение наружу» центральной области «дыры».