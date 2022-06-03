На Западе назвали 10 удивительных фактов о России. Что из этого правда

На популярном канадском канале FTD Facts вышел видео-разбор интересных удивительных фактов о России.

Фото: Flickr Flickr

Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Видео дня

Первым удивительным фактом назвали то, что в России женщин на 9 миллионов больше, чем мужчин. Автор приводит исследование, согласно которому на каждую сотню россиянок приходится 86,8 мужчин. Одной из причин этого стала Вторая мировая война.

Официальные данные показывают, что диспропорция действительно есть. Так, численность мужчин в России на 1 января 2021 года составила 67,8 млн человек (46,4 %), женщин — 78,3 млн человек (53,6 %) Таким образом, женщин в стране больше, чем мужчин аж на 10,5 миллионов.

Вторым фактом о России назвали большую смертность от алкогольной зависимость у молодых людей. Автор приводит исследование, выявившее, что 37% мужского населения умирает не достигнув 55-летнего возраста из-за причин, связанных с употреблением спиртного.

Этот факт, действительно, имеет основания. Так, министр здравоохранения России Вероника Скворцова начале февраля 2019 года заявила, что большая часть смертей мужчин так или иначе связана с употреблением алкогольных напитков.

«70% — это алкоголь — ассоциированная смертность, причем не только острая, но и накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранняя гипертоническая болезнь», — сообщила министр в эфире радиостанции «Вести FM».

Кое-что хорошее

Одним из удивительных фактов о России канадец посчитал то, что Россия может похвастаться большим количеством объектов всемирного наследия ЮНЕСКО – 26. Среди самых впечатляющих были названы 160 вулканов камчатки, 29 из которых активны и считают крупнейшими из действующих вулканов северного полушария.

Следующий интересный момент - большое количество открытий российских ученых. В качестве примера привели успешную попытку воспроизвести древнейшее растение из семян возрастом 32 тысячи лет. Так, цветок смолевки узколистной удалось возродить после тысяч лет в вечной мерзлоте.

Кроме того, канадец нашел немало особенностей, за которые Россию можно похвалить: достопримечательности, выдающиеся скульптуры и архитектура, революционную космическую программу, пятую по численности в мире армию, высокий ядерный потенциал