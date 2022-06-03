Как немцев учили уничтожать топором советские танки

Борьба с танками противника — серьезная задача на поле боя. Кто-то пытается решить ее традиционным путем, используя артиллерию, саперные средства, фортификационные и инженерные сооружения. Находятся и такие, кто намеренно бросает на борьбу с бронетехникой пехоту.

Фото: русская семерка русская семерка

Первыми «чудаками» были финны

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Настрой на борьбу с советской танковой техникой «вручную» пытались реализовать на практике еще до начала Великой Отечественной, в Зимнюю войну СССР с Финляндией (эта страна была сателлитом гитлеровской Германии во Второй мировой). По воспоминаниям финского пехотинца Тойво Ахтимо, их учили останавливать танки противника при помощи бревна или лома, которые необходимо было в нужный момент засунуть в ходовую часть танка. Позднее этот метод увековечили в виде официальной печатной инструкции и его использовало командование итальянских соединений нацистской Германии.

Есть свидетельства «результативности» подобной борьбы (их приводил все тот же Ахтимо): финский пехотинец при советской танковой атаке попробовал было засадить лом в ходовую часть нашей бронемашины (ее марка не называлась). Но гусеничный гигант «прожевал» лом и беспрепятственно проследовал дальше. Приготовленное бревно, сунутое тем же финским пехотинцем в гусеницу советского танка, расщепилось «на зубочистки». Машина шла своим путем, пока ее не подорвали связкой гранат.

...За ними и англичане

Британию, родину танков, Германия подвергла жестоким бомбардировкам — в 1940 году. Британцы всерьез опасались немецкой оккупации. В конце лета 1940-го командование Вооруженных сил Её Величества издало руководство по созданию особых групп по борьбе с немецкими танками — противотанковых команд. Методы противостояния были существенно мощнее, чем у финнов — противотанковой британской команде из четырех человек требовались (как минимум): рельс, одеяло, канистра с бензином и коробок спичек. Технология уничтожения вражеского танка этим оперотрядом (в ходе уличных боев) выглядела так: первый и второй номера вгоняют конец рельса с намотанным на него одеялом в ходовую часть боевой машины (что, как предполагалось, неминуемо стопорит танк), третий номер поливает одеяло бензином, четвертый — чиркает спичкой.

Альтернативный способ нейтрализации танка (за неимением рельса с одеялом) поражал своей простотой и он тоже нашел свое отражение в инструкции. Противотанковая команда сокращалась до одного человека, вооруженного гранатой и молотком, который в нужный момент прыгает с загодя занятой на втором этаже здания позиции на башню вражеского танка и колотит молотком по люку. Командир машины, заинтересовавшись позывным по принципу «кто там?», открывает люк, получает по голове молотком, граната летит внутрь танка. Все мертвые, танк обезврежен.

Однако на практике применить эти «ноу-хау» англичанам было не суждено: немецкие танки до британских островов, по счастью, не дошли. Но так случилось, что вермахт и пособники фашистской Германии в борьбе с советскими танками не только попытались использовать экстравагантный способ финнов и смелые идеи англичан, но даже и попытались внести посильную лепту в данный процесс.

С топорами и канистрами на КВ и Т-34

Именно так гитлеровских пехотинцев на самом деле и настраивали. В послевоенных архивах уцелела более чем 40-страничная инструкция по этому поводу — «Panzerabwehr aller Waffen» («Противотанковое оружие»), выпущенная в октябре 1942-го. Сканы хорошо сохранившейся брошюры есть в Сети, ее богато иллюстрированный текст четок, его можно перевести.

В сущности, эти методы начали применяться уже в первые месяцы войны, и советская разведка знала о них — в сентябрьском донесении 1941 года Главразведупра Генштаба РККА замначальнику Главного Автобронетанкового управления РККА излагается основа германской стратегии борьбы с советскими танками. Вкупе с «обычными» способами атак танков там была и инструкция «для пехотных ударных отрядов», применяемых для уничтожения свехтяжелых танков РККА.

Технология ликвидация сверхтяжелого советского танка была такова: создается дымовая завеса, пехотинец прыгает на танк, прикрепляет к башне сзади связку гранат, поджигает ее и скрывается в укрытии. Другой вариант — в том же месте устанавливается канистра с бензином и привязанной к ней гранатой. Еще один способ — в дымовой завесе уложить на пути танка мины. Топором, как показано на картинке в инструкции, предполагалось сломать вентиляционную решетку двигателя (тоже в кормовой части танка), чтобы бросить внутрь гранату.

Советская массированная танковая атака в основном сопровождалась пехотным подкреплением, частично пехотинцы передвигались непосредственно на боевых машинах. Поэтому немецкие ударные группы, если таковые и были, как правило, ликвидировались по ходу наступления. Во всяком случае, ни одного авторитетного свидетельства об их реальной эффективности в танковых боях в историографии Великой Отечественной войны нет.

Японцы в этом перещеголяли всех

Война с Квантунской армией (она в 1945 году продолжалась меньше месяца) показала, что «дикие» способы атак советских танков японскими камикадзе были не просто одним из вариантов, а частью общей системы уничтожения живой силы неприятеля и его техники — ценой жизни атакующих. Многочисленные случаи самопожертвования при подрывах вражеских танков были и в РККА. Но они всегда являлись результатом личного решения бойца. Тогда как смертников (как летчиков, так и истребителей танков) в Квантунской армии готовили специально, целенаправленно.