Синее и желтое: как выглядит мир глазами собаки

Ветеринар на фотографиях показал, как собаки видят мир по сравнению с людьми. Животные могут воспринимать только оттенки синего и жёлтого.

Для примеров использовали снимки популярных туристических мест. Как пояснил ветеринар, зелёный цвет собака будет воспринимать как бежевый (близкий к жёлтому), а розовый — как синий. Ниже это хорошо заметно:

Причина, по которой собаки видят мир иначе, заключается в том, что у них на сетчатке есть только два типа колбочек, тогда как у людей их три.