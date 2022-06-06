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2 часа назад

Синее и желтое: как выглядит мир глазами собаки

Ferra.ru

Ветеринар на фотографиях показал, как собаки видят мир по сравнению с людьми. Животные могут воспринимать только оттенки синего и жёлтого.

Синее и желтое: как выглядит мир глазами собаки
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для примеров использовали снимки популярных туристических мест. Как пояснил ветеринар, зелёный цвет собака будет воспринимать как бежевый (близкий к жёлтому), а розовый — как синий. Ниже это хорошо заметно:

Причина, по которой собаки видят мир иначе, заключается в том, что у них на сетчатке есть только два типа колбочек, тогда как у людей их три.

Кроме того, у собак мир выглядит более размытым, а также у них ниже способность воспринимать яркость. Ещё у животных хуже бинокулярное зрение, что снижает их восприятие глубины или способность определять расстояние между объектами. Но при этом считающиеся одними из умнейших животные по-прежнему отлично справляются со всеми своими «делами», несмотря на зрение. Это потому, что они в значительной степени полагаются на другие чувства, такие как обоняние, которое в 10 000–100 000 раз острее нашего.

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