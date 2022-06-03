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4 часа назад

3 июня 1980: сбой компьютера, из-за которого мир 10 минут был на грани ядерной войны

Диана Товсепова

3 июня 1980 года, примерно в 02:26 утра, на главный командный пункт Стратегического командования ВВС США пришли данные о запуске баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) в направлении США.

3 июня 1980: сбой компьютера, из-за которого мир 10 минут был на грани ядерной войны
Фото: Public Domain Pictures Public Domain Pictures

Еще через 18 секунд на табло появились точки запусков множества других БРПЛ. Альтернативный командно-штабной центр Пентагона, спрятанный внутри горы Рэйвен-Рок в штате Пенсильвания, выпустил срочное предупреждение: Советский Союз только что начал ядерную атаку на Соединенные Штаты.

Тогда, Советы не так давно вошли в Афганистан, и враждебность между двумя сверхдержавами была выше, чем когда-либо со времен кубинского ракетного кризиса.

После этого предупреждения все случилось быстро. Экипажи баллистических ракет ВВС США приготовились к запуску, истребители поднялись в воздух, чтобы исследовать небо, экипажи бомбардировщиков отправились к своим бортам, а Федеральное авиационное управление готовилось отдать приказ приземлиться каждому коммерческому авиалайнеру.

Советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, когда зазвонил его телефон, спал в своем доме в Вашингтоне. Его военный помощник, генерал Уильям Одом, звонил ему, чтобы сообщить, что 220, запущенных с советских подводных лодок, направляются в сторону Соединенных Штатов. Бжезинский сказал Одому получить подтверждение нападения. Ответный удар должен быть отдан быстро - Вашингтон мог быть разрушен за считанные минуты. Одом перезвонил и исправился: было запущено 2200 советских ракет.

Бжезинский решил не будить жену, предпочитая, чтобы она умерла во сне. Когда он собирался позвонить Картеру и порекомендовать американцам контратаку, телефон зазвонил в третий раз. Одом извинился — это была ложная тревога. Позже расследование показало, что неисправный компьютерный чип в устройстве связи в штаб-квартире “Norad” сгенерировал ошибочное предупреждение. Чип стоил сорок шесть центов.

Истории,Збигнев Бжезинский,Пентагон,
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