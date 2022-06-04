Инструкция: что делать, если вы оказались в эпицентре грозы

Грозы в период с мая по сентябрь наблюдаются в центральной части России, а в южной – круглый год. Каким бы завораживающим ни было это явление природы, наблюдать за ним лучше издалека. Почему не стоит недооценивать опасность грозы и как поступить, если она настигла вас на улице, расскажет «Рамблер».

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Опасность представляют молнии, которыми сопровождается гроза. Они могут быть линейными или зигзагообразными. Но самая смертоносная – шаровая, так как ее «притягивают» любые колебания воздуха и от столкновения с твердыми предметами она может взорваться.

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Мы наблюдаем вспышку молнии мгновенно, так как скорость света колоссальная. А вот раскаты грома слышно с задержкой. По ней можно определить расстояние до грозового фронта. Задержка сокращается? Значит, гроза приближается.

Самый лучший вариант – пережить грозу в здании или автомобиле. Но если это невозможно, то вам пригодятся следующие инструкции:

отойдите от высоких деревьев (в частности, сосен, тополей и дубов) к низкорослым;

если дерево выглядит так, будто в него уже попадала молния, лучше не оставаться рядом с ним – вероятнее всего, грунт в этом месте имеет повышенную электропроводимость;

если гроза началась, пока вы купались, выйдите из воды и отойдите от берега (прятаться в кустах не стоит);

не нужно пытаться укрыться под одиноко стоящими деревьями, рядом с металлическими заборами или арматурой, если гроза застала вас в поле;

спуститесь с возвышенного места в низину (ложбину, овраг или другое ландшафтное углубление) сядьте на корточки, обхватите ноги руками;

выключите телефон, зонт не открывайте – в условиях грозы он превращается в молниеотвод;

видите безопасное укрытие (например, здание; навес таковым не считается)? Не бегите в его сторону, идите спокойным шагом.

Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом или езды на двухколесном транспорте, следует немедленно прекратить движение. Мотоцикл, мопед заглушить. Двухколесный транспорт, включая велосипед, оставить и отойти от него на расстояние не менее 20-30 метров.

В случае, если шаровая молния находится рядом с вами, сохраняйте спокойствие, замрите и не разговаривайте. Постарайтесь дышать спокойно, размеренно. Убегать от шаровой молнии бесполезно, поток воздуха только привлечет ее.

Большинство (90%) несчастных случаев в грозу происходит в сельской местности. Чаще всего – на открытых местах, несколько реже — в лесу под невысокими деревьями и в помещении.

Поэтому, даже находясь в здании, соблюдайте дополнительные меры предосторожности:

закройте окна, двери, вентиляционные отверстия;

выключите из сети телевизоры, радиоприемники и другие электроприборы;

не пользуйтесь стационарным телефоном;

не прикасайтесь к водопроводным кранам (они могут быть не заземлены);

отойдите от дымохода (и печи, если вы находитесь сельском доме).

Почему гроза так опасна

Молнии движутся со скоростью, достигающей сотен тысяч километров в секунду. Они переносят всепроникающие электрические токи силой в сотни и тысячи ампер. Температура в разряде молнии может превышать 25000 градусов. Поэтому от удара ее разрушаются здания, возникают пожары, гибнут люди и животные.