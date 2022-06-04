Инструкция: что делать, если вы оказались в эпицентре грозы

Грозы в период с мая по сентябрь наблюдаются в центральной части России, а в южной – круглый год. Каким бы завораживающим ни было это явление природы, наблюдать за ним лучше издалека. Почему не стоит недооценивать опасность грозы и как поступить, если она настигла вас на улице, расскажет «Рамблер».
Опасность представляют молнии, которыми сопровождается гроза. Они могут быть линейными или зигзагообразными. Но самая смертоносная – шаровая, так как ее «притягивают» любые колебания воздуха и от столкновения с твердыми предметами она может взорваться.
Мы наблюдаем вспышку молнии мгновенно, так как скорость света колоссальная. А вот раскаты грома слышно с задержкой. По ней можно определить расстояние до грозового фронта. Задержка сокращается? Значит, гроза приближается.
Самый лучший вариант – пережить грозу в здании или автомобиле. Но если это невозможно, то вам пригодятся следующие инструкции:
Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом или езды на двухколесном транспорте, следует немедленно прекратить движение. Мотоцикл, мопед заглушить. Двухколесный транспорт, включая велосипед, оставить и отойти от него на расстояние не менее 20-30 метров.
В случае, если шаровая молния находится рядом с вами, сохраняйте спокойствие, замрите и не разговаривайте. Постарайтесь дышать спокойно, размеренно. Убегать от шаровой молнии бесполезно, поток воздуха только привлечет ее.
Большинство (90%) несчастных случаев в грозу происходит в сельской местности. Чаще всего – на открытых местах, несколько реже — в лесу под невысокими деревьями и в помещении.
Поэтому, даже находясь в здании, соблюдайте дополнительные меры предосторожности:
Молнии движутся со скоростью, достигающей сотен тысяч километров в секунду. Они переносят всепроникающие электрические токи силой в сотни и тысячи ампер. Температура в разряде молнии может превышать 25000 градусов. Поэтому от удара ее разрушаются здания, возникают пожары, гибнут люди и животные.
Проходя через тело человека, молния практически не оставляет ему шансов на выживание. У жертв стихии впоследствии выявляются термические повреждения головного и спинного мозга, сердца, легких и других внутренних органов, несовместимые с жизнью. В некоторых случаях встреча с молнией заканчивается контузией, оглушением, временной остановкой дыхания, сердца; картиной мнимой смерти. И при своевременном проведении реанимационных мероприятий удается спасти жизнь пострадавшему.