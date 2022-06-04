«Выкачивание денег из родителей»: пользователи соцсетей — о выпускных

Июнь — время традиционных выпускных балов в школах и вузах. Впрочем, не все считают это событие важным для себя. «Рамблер» сделал обзор социальных сетей и форумов, и выяснил, как относятся к традиции вчерашние и нынешние выпускники. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

Фото: Кадр из фильма «Недетское кино» Кадр из фильма «Недетское кино»

В последние годы возникла мода на выпускные в детском саду, которые проходят обычно в конце мая. Кроме того, отмечают выпускные и в начальной школе.

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Одни родители одобряют эту идею, так как считают, что переход из детского сада в школу — это серьезная веха в жизни ребенка. Тем более, что некоторые помнят еще и собственные выпускные.

Iriska2031: «У дочки был выпускной. Утренник и сладкий стол в саду, небольшие, недорогие презенты педагогам и воспитателям и всё . Никаких миллионов не собирали, торжеств не закатывали. Дороже всего обошлись платье и прическа, но это наше личное желание».

Ololonaa: «Из сада выпустилась в 89-м, был выпускной с конкурсами, большим тортом и подарками. Было весело и интересно. Начальную школу закончила в 93, тоже был выпускной формата тех лет — большое чаепитие, танцы, подарки. Все было весело и интересно. Единственное, после девятого класса выпускной был только для тех, кто покидает школу».

Makacovec: «Подробностей не помню, но выпускной в детском садике был, это 94 год. Тяжёлые времена в стране. Запомнил только книги которые нам подарили это энциклопедию «Росмэн» , чему я был несказанно рад».

Margomay: «Только был выпускной после 4-го класса у младшего сына. И это было здорово! Провели его на природе. Набалделись дети и отдохнули, повеселились родители. Был и шашлык, и дискотека. Да, сдавали на это деньги, но уверена, никто не пожалел. А вот у старшего после 4-го было пафосно. Ресторан, платья бальные, причёски, макияж у девочек. Это, конечно, небо и земля. Не совсем тухляк, конечно, но, скорее, праздник не для детей, а для родителей. Я не вижу ничего плохого в выпускном ни в детском саду, ни в младшей школе. Главное, как это организовано. Можно ведь организовать запоминающийся праздник и без больших денежных вливаний».

Safron43: «Да может и ребенок не запомнит этот праздник, но впечатление у него останется надолго. Ведь вы себя вспомните в маленьком возрасте, как хотелось вырасти и пойти в школу. Да и сами дети в этом возрасте многое понимают, ведь с ним будут делиться впечатлением его сверстники, и как ему будет потом обидно, если ему не будет о чем рассказать. Мое мнение однозначно. Праздники детям делать обязательно нужно».

Nezzabydkina: «А я помню свой выпускной в садике. Было очень весело, тогда родители не сдавали большие суммы, но сладкие столы были отменные. Девочки в нарядных платьицах, мальчишки в белых рубашечках и черных брюках, все нарядные и красивые. Для своих детей мне не жалко денег, не так много у нас праздников, я обеими руками за выпускные».

Другие же родители не видят смысла в подобном торжестве. Больше всего возмущают расценки мероприятий с учетом подарков педагогам. Кроме того, переход из начальной школы в среднюю некоторые мамы и папы считают заурядным событием, которое не требует специального праздника.

TKTs: «Из сада выпускался в 1985 году. Был утренник, концерт для родителей с вручением первого ранца с пеналом и тетрадками и всё. А сейчас какие-то выпускные праздники с аниматорами и фейерверками делают. Зачем, не пойму».

Wechnaya: «У старшего сына в 2011 году был непышный выпускной в саду. Просто утренник. Когда началось обсуждение подарков и аниматоров у младшего в этом году, просто спросила старшего — помнишь? Фото и видео показала. Не помнит. От участия в бешеном празднике для младшего отказалась. Я не жадная. Но считаю, что выпускного в саду достаточно, и не стоит в садике устраивать деревенскую свадьбу».

LenKyp: «Моя дочь закончила детский сад в карантийном 2020 году. Выпускной нам не разрешили, даже собраться на веранде детского сада — раздать дипломы и угощения нельзя было. И знаете что? А ничего! Ничего страшного не произошло! Дети встретились 1 сентября на школьной линейке почти тем же составом».

Lebedun: «Единственно правильная реакция — послать этот выпускной на три весёлых русских буквы. Кому надо — пусть сам себе организует. Я на выпускной в 11-м классе не пошёл и ничего, плохо никому не стало, а тут придумали выпускной в начальной школе, блин».

Myxoboika: «Выпускной в начальной школе это ну такое, странное. Хочется вам ребенка порадовать? Так устройте с ним выходной с походом в парк, развлечениями и тд, зачем остальных тянуть?»

Piha: «Чего, кому и для чего? Родителям потешить свое самолюбие? У самого старшая дочь год назад заканчивала 4 класс, но пандемия ввела свои ограничения. Перенесли на сентябрь. Отправили детей в квест-рум. Заказали им туда пиццу и соки. Без родителей, без костюмов/платьев/причесок/кабриолетов и пр. Как думаете — дети остались довольны?»

Квантика: «Выпускной нужен только родителям. У нас собирают 5000 на это дело. Я в Омске живу, у меня финансовое положение не ахти. Не бедствую, но и отложить что-то проблематично. А тут 5 косарей нужно. Из них ребенку на канцелярию 300 рублей (это как подарок). Все остальное — украшение зала и воспитателям. Это безумно дорого. Впереди школа, я на нее деньги откладываю. А оказывается, нужно на выпуск в сад их сдать? Вот я всерьез думаю просто отказаться от выпускного. Альбом выпускника я заказала, это и будет подарок для моего ребенка. Остальное: спасибо, но я пасс».

ТС1983: «Выпускной из детского сада не нужен. Максимум — это утренник в саду. Все эти съёмки, фотографии, подарки детям, дорогущие платья и костюмы — это выкачивание денег из родителей. Видео с выпускного старшей дочки мы посмотрели от силы 3 раза, самой ей вообще не интересно. У нее новая жизнь, школа, заботы, новые друзья. Платье с выпускного так больше никуда и не надели. Оно долго висело в шкафу, потом продали его. Самое интересное, что дочь практически ничего не помнит с выпускного. Хотя там были и аниматоры, и шикарное украшение зала и гелевые шарики в огромном количестве. Но вот прошло и все забылось».

Впрочем, даже выпускной в одиннадцатом (или девятом) классе далеко не всегда воспринимается положительно.

Одни бывшие школьники вспоминают его с теплотой.

MandarinovyLev: «В 2009 году мы ездили из Москвы в Питер. Ночь в поезде, утром в царскосельский лицей, вручение аттестатов, экскурсия, потом гуляли в Петергофе, потом отвезли на кораблик и мы поплыли на Соловки, утром были на островах, там гуляли, вечером плыли обратно, утром уже были опять в Питере, весь день гуляли, а вечером поезд в мск. С носа платили по 13 тысяч (вроде). Еда везде была включена. На теплоходике даже развлекательная программа была. С нам поехало много родителей, было здорово!»

Musja: «Были танцы, и прогулки по ночному городу, романтика и зарю встречали, шампанское пили. Ох вернуться бы в тот день. Платье я сама шила. Шикарное было. Девочки все были красивые, а мальчишки, наши оболтусы, как-то сразу повзрослели и тоже красивые были, сильные, умные, надежные. И всё у нас было впереди».

CapO4evodnost: «Мы когда отмечали, сразу между собой договорились, что сделаем свой выпускной на дому у одного из одноклассников. Кто не хотел, ушли к другим классам. А мы собрались, посидели, выпили немного и пол ночи вспоминали, что происходило в школе за эти 11 лет. А другие классы пошли в клуб. По итогу — их выпускной обошелся им по 9000 на человека, а у нас по по 1000 на человека, плюс еда, которую готовили родители. По мне, идеальный способ отпраздновать выпускной».

Asdeg: «Спокойно отпраздновали всем потоком. Были и конкурсы и мини-сценки. Каждому учителю дарили по какой-то безделушке на память и посвящали смешную речь. Была тамада, которая не давала заскучать. Были танцы и живое исполнение. Стол был шикарный, до сих вспоминаю. Из алкоголя шампанское детям и коньяк взрослым. После ресторана пошли встречать рассвет. В 10-11 часов поехали на маёвку. Целый день там тусили».

Koшeчка: «А мне вот запомнился мой выпускной тем, что было очень весело. Все были красивые, а еще запомнились интервью, которые каждый давал, куда кто собирался поступать, чем хотел заниматься. И свое я прекрасно помню, как рассказала, так все и сбылось».

Ife: «Готовилась, как к свадьбе. Сшили на заказ потрясающий костюм, купили очень красивые босоножки. Чувствовала себя принцессой. После дискотеки до утра гуляли. Очень хороший был выпускной. Особенно грустно не было, потому что поступать поехали вместе со школьной подругой».

Prokhodaelena: «Было же время, мой выпускной был 10 лет назад, и мне было немного грустно от того, что не буду также регулярно видеться с одноклассниками. С тех пор виделась с ними только 1 раз. А выпускной прошел очень хорошо, и счастлива я была только от того, что выглядела я потрясно!»

А для других этот вечер связан с неприятными эмоциями.

Allter101: «А я ходила на школьный выпускной и все еще очень жалею об этом. Лучше бы те деньги, что ушли на платье, театр и вечер в клубе с опостылевшими мажорами-одноклассниками и учителями наша небогатая семья потратила на поездку work&travel, которую впоследствии мы не потянули из-за заболевшей бабушки, а так это деньги, спущенные в унитаз. А платье покрывается пылью в квартире на другом конце страны. И тех людей, с которыми я училась, никогда больше не видела и не хочу видеть».

DianaArt32: «Я не хотела на выпускной, но меня заставила сестра. Для старшей сестры выпускной по важности стоял чуть ниже свадьбы, так что она купила мне крутой наряд, оплатила визажиста и сама прекрасно оттянулась в ресторане вместе с остальными родителями и учителями. Вообще, нашему классу тогда показалось, что эта гулянка для родителей и учителей. Ну и, естественно, потом меня долго пилили за «растраты».

HackedRng1: «Всё, что я помню со школьного выпускного, что нас сначала возили в душном автобусе на набережную. Уже тогда мне стало нехорошо. Основные гуляния были в местном ДК, на столе была отвратная пища и пойло, из развлечений только диджей с хитами аля «Ласковый май» и «Руки Вверх». После выпитого дешевого вина меня прямо в зале и стошнило под стол. Спрашивается, нафига такие выпускные вообще нужны? Лучше уж собраться своей компанией, в месте, которое вам нравится, проводить время как вам нравится, пить и есть, что сами купили».

ZubastayaGeran: «На мой выпускной собирали столько же, были шикарные столы, алкоголь под столом и программа в кафе. Было весело. Но фотограф, который должен был снимать весь класс на нескольких уроках и на выпускном, предпочел фотографировать в основном только одну девушку, самую хорошенькую, веселую и обаятельную. В итоге на диске 1/3 фото и большая часть видео с ней. Со мной же только 2 фотографии, а на видео я вообще отсутствую. Обидно было».

Skygirl: «Нам зачем-то сняли крутой ресторан с программой и шампанским. Было неуютно как-то, и все только и ждали пока это кончится, чтобы пойти гулять самим. В итоге помню, сидели в каком-то саду в 4 утра, ели мороженое и играли в крокодила, а потом пошли пить чай в первое открывшееся кафе. Правда, только половина класса, куда делась вторая я не помню, может осталась в ресторане».

Kriver: «Я на свой выпускной пошёл и жалею: было дико скучно. Еды мало и невкусная, вино кислое (а водку уж извините не все пьют). А всё развлечение свелось к громко включенной попсе и дерганьем конечностями под эту самую попсу. Если уж и отмечать окончание школы то исключительно своим классом, и без всяких организаторов и родительского комитета. И скидываться на подарки учителям и не соборно всем, а тем и только тем, кому хочется».

Genosse33: «Дурацкий вечер, длинные речи ни о чем, на столах лимонад и бутерброды с колбасой. Тетеньки из родительского комитета строго следят, чтобы каждому выпускнику досталось по 3 конфетки. В кустах на улице спрятано шампанское, все по очереди бегали выпить глоток шипящего напитка. Потом все классы погрузились на речные трамвайчики и катались по реке, в 4 утра катание закончилось, мы с подружкой ковыляли на деревянных ногах домой (очень далеко). Все обыденно, ни разу не вспомнила за всю жизнь этот день добрым словом».

К тому же некоторые бывшие школьники и студенты и вовсе пропустили свой выпускной. Иногда по собственному желанию, иногда в силу обстоятельств. А кто-то вместо выпускного выбрал, например, долгожданную поездку.

Rotifera: «Я в 1990 году выпускалась. Босоножек не было, мне мама свои одолжила «модные». Ну, я пошла. А на подходе к школе кто-то пошутил про босоножки. Я повернулась и ушла домой. А с кем хочу из класса, с теми сейчас общаюсь».

StariyRomantic: «А я искренне не хотел идти и не пошёл. Горланит убогая музыка, дрыгаются какие-то нелепые и неприятные люди, с которыми нет ничего общего, кроме совместного посещения учебного заведения, девочки в страшном макияже, дурацкие костюмы у ребят. Да и само событие не бог весть какое — конец бессмысленного периода в жизни, который можно было ужать в несколько лет. Да, у многих было иначе, но я себе представить не могу насколько хорошим должен быть универсистет/школа/колледж и люди в нём, чтобы я решил совместно что-то отметить. Диплом забрал и домой, а эти пусть себе валяются, нажравшись в кустах».

Red101: «Я лично не пошел на выпускной. А на эти деньги поехал с друзьями на море».

Fifanya: «Мои родители были готовы сдать семь тысяч на выпускной (2007 год), но я сказала, что это грабеж, и чтобы я этих разговоров больше не слышала. На выпускной я не пошла из принципа, весь вечер наблюдать эти опостылевшие за 10 лет рожи, да еще и за свои деньги — нет уж, спасибо».

EternalVillain: «Я тоже не пошла на выпускной после 9-го, никаких сожалений не возникло, а после училища выпускного как такового не было, просто скинулись своими силами и двинулись в кафе кто хотел, потом с шампанским посидели на набережной. Считаю, что это лучше расфуфыренных выпускных, потому что, чем больше планов на него, тем больше шанс, что все провалится».

Nasharu: «Не пошли на выпускной в школе. Сами не хотели и сын не хотел. Вечером просто пожарили стейки во дворе, пока бывшие уже одноклассники притворялись, что им весело в ресторане с родителями. Когда сын сдал экзамены в вуз и пришло подтверждение о зачислении, дали ему денег, и он катался с друзьями в Калининград, Саратов и Москву. Рассказал, что это просто потрясающее лето и он очень нам благодарен. И к чему вся эта портянка? А к тому, что по деньгам вышло почти столько же, сколько с нас хотели слупить за выпускной и второй день».

Stolichniyexpert: «Денег нет, сказал ну нафиг, не хочу все равно. Родители приняли как должное, вместо того, чтоб нормально поговорить, объяснить что нет денег, и они очень хотели бы чтоб я пошел, но не могут оплатить. Вот этого простить не могу до сих пор. Пойти хотелось, праздника хотелось. Ну чего не поговорить нормально, а устраивать этот цирк с перекладыванием ответственности на ребенка, которому и так отказали в празднике».

Alllaq: «Наши чудаки скидывались по 12к, мы с отцом переглянулись, послали все к чертям, забрали аттестат, купили тортик и гоняли дома чаи».

Koshatina8: «Я тоже не пошла на свой выпускной в конце 90х. Накануне я переболела пневмонией, тяжело с плевритом, и чтобы купить мне антибиотики, маме пришлось заложить в ломбарде все своё золото. Так она его и не выкупила потом. А утром после выпускного я уже полола грядки на даче. Особо не жалею, так как с одноклассниками у меня дружбы особой не было».

Daytona: «Тоже не пошла на выпускной. Просто не хотелось. Получила аттестат и ушла по своим делам. Так смешно было наблюдать, как одноклассницы выбирают платья. Потом перед началом церемонии хвастались, что всю ночь не спали, так как им прически заранее делали, чтобы дешевле было. Жуть. И так удивлялись моему непониманию того, зачем покупать платье за стопятьсот тыщ на один вечер. А ещё они почему-то все плакали, даже мальчишки».

Pave123: «Я даже на альбом не фотографировался, не то что бы куда-либо идти. Я был очень рад окончанию школы, до свидания люди с которыми мне пришлось общаться 11 лет! Одноклассники — это люди которые никогда в жизни общаться больше не будут в большинстве случаев. Так у большинства, мы потом друг друга обходим стороной. Устраивать по этому поводу пьянки не вижу смысла, ещё и поить учителей которые все годы твоей учебы обдирали родителей на интерактивные доски, плазмы, кресла и ювелирные украшения!»