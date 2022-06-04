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38 минут назад

Мужчина разбогател и два месяца скрывал это ради сюрприза для жены

Lenta.ru

Житель американского штата Северная Каролина разбогател, сорвав джекпот, и два месяца не забирал деньги ради того, чтобы сделать сюрприз на день рождения жены. Об этом сообщает TV 6.

Мужчина разбогател и два месяца скрывал это ради сюрприза для жены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Джони Буадромо купил лотерейный билет за три доллара (190 рублей). Указанные в нем числа совпали с выпавшими в результате розыгрыша. Мужчина выиграл 50 тысяч долларов (3,1 миллиона рублей), но благодаря специальной опции размер его приза был удвоен и составил 100 тысяч долларов (6,3 миллиона рублей).

Американец два месяца скрывал свое богатство и не забирал причитавшиеся ему деньги, так как хотел обрадовать новостью о выигрыше жену в ее день рождения. Буадромо подчеркнул, что возлюбленная сначала не поверила, когда он сообщил ей, что выиграл в лотерею.

«Она была уверена, что я шучу», — пояснил мужчина.

Он рассказал, что и сам с трудом поверил в свою удачу. Ему было тяжело сохранять спокойствие и не поделиться новостью с женой раньше времени.

На полученные деньги мужчина собирается выкупить участок пляжа и построить дом, который семья будет сдавать в аренду.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган дважды за месяц сорвал джекпот в лотерею и стал миллионером. Американец планирует инвестировать полученные деньги.

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