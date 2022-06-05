Как шедевры мировой живописи восстанавливали после вандалов

Специалисты Третьяковской галереи представили восстановленное полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», которое пострадало от рук вандала в 2018 году. Теперь для сохранности картину поместят в антивандальную и антибликовую капсулу. «Вечерка» узнала, как проводилась реставрация других шедевров живописи.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Восстановить первоначальный облик произведения — работа очень ответственная и сложная. Особенно если оно пострадало от вандалов.

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— Это самый сложный вид повреждения: приходится восстанавливать не только покрытие, но и холст, — говорит художник и искусствовед Александр Касаткин. — История знает многие случаи интересных реставрационных работ.

«Даная», Рембрандт: облили кислотой

Этому шедевру «не повезло» в 1985 году: нервный посетитель Эрмитажа облил картину серной кислотой и пару раз пырнул ножиком. Полотно полтора часа промывали холодной водой, чтобы остановить действие кислоты. Повреждено оказалось 30 процентов авторского письма. Три художника-реставратора под чутким руководством научной комиссии восстанавливали «Данаю» 12 лет. Теперь картина защищена бронированным стеклом.

«Ночной дозор», Рембрандт: протыкали ножом

Этому полотну пришлось больше других пострадать от невежества и вандализма. От картины отрезали куски, прятали в пещере от нацистов, тыкали ножом, брызгали кислотой. В 2019 году руководство амстердамского Рейксмузеума, где висит шедевр, объявило о грандиозном мероприятии — публичной реставрации «Ночного дозора». Картину размером 3,8 на 4,5 метра и весом 337 кг перенесли в стеклянный бокс, спроектированный архитектором Жан-Мишелем Вильмоттом. Процесс «лечения» шедевра могли наблюдать и посетители музея, и любители искусства — по интернету.

«Мона Лиза», Леонардо да Винчи: смыли ресницы

«Натерпелась» и эта жемчужина Лувра. В XVI веке она висела в ванной у короля Франциска Первого, отчего под правым глазом у нее образовался пузырик, который реставраторы до сих пор опасаются убирать. В XIX веке реставраторы так «освежили» Джоконду раствором, что смыли ресницы и брови.

А 30 мая СМИ сообщили, что некто измазал Мону Лизу тортом, переодевшись в старушку-колясочницу. Но добраться до картины у злодея не вышло: она «сидит» в герметичной антивандальной капсуле, где поддерживается благоприятный для нее микроклимат.

«Петр Великий. Основание Санкт-Петербурга», Алексей Венецианов: лишняя мазня

Много лет полотно украшало главный вход Третьяковской галереи. А в 2005 году картина потребовала реставрации. Исследование на рентгене показало: на полотне есть второй, скрытый слой краски. Расчистили небольшой участок и увидели кусок картины, которая по стилю и цветовому решению совсем не похожа на «внешнее покрытие». Эксперты сошлись во мнении, что Венецианову принадлежит именно внутренний, скрытый слой, а сверху — просто мазня неизвестного «горе-реставратора». Когда венециановского Петра раскопали и привели в порядок, он оказался написан гораздо талантливее, чем тот, которым много лет любовались гости Третьяковки.

Одеть героев легендарной фрески

Культуролог, историк искусства Нана Бахатадзе рассказала «МВ», как проводится процесс реставрации картин.

— Хорошая реставрация невооруженным глазом в принципе не заметна, — говорит эксперт. — То есть реставратор нигде не добавил «себя любимого». Но так было не всегда. В XVIII и XIX веках при восстановлении картины, если она утратила часть красочного слоя, художник-реставратор дорисовывал полотно, опираясь на собственное видение предметов. И — увы — на собственное мастерство, которое, как правило, очень уступало мастерству автора картины. Из-за этого возникали недоразумения.

В XX веке подход глубоко пересмотрен.

— Решение о реставрации — это процесс коллегиальный. Собирается экспертная комиссия, в которой обязательно есть узкие специалисты — эксперты по творчеству мастера, чье произведение планируется восстанавливать. План работ выстраивается с учетом трех принципов. Во-первых, принимается решение, следует ли восстанавливать утраты. Иногда это бывает сделать трудно или невозможно без повреждения изначального красочного слоя.

Персонажи «Страшного суда» Микеланджело на стене в Ватикане написаны обнаженными. Однако одному из Римских пап не понравилась эта открытость, и он призвал другого художника, ученика Микеланджело, «дорисовать» одежду. Впоследствии, когда фреске понадобилась реставрация, было принято решение одежду не убирать, поскольку эти работы могли повредить оригинальное изображение.

Так, некоторые фигуры на «Страшном суде» по сей день остаются «одетыми». Так, на многих знаменитых полотнах мы можем видеть потемнения, кракелюр — трещинки. Это из-за того, что эксперты пока не придумали, как это устранить. Во-вторых, комиссия принимает решение улучшить внешний вид полотна.