В сети обсудили опасную детскую игру в СССР

«Ностальгия как будто это вчера было эх время, время такое беспощадное», «Само собой бегали, и я тоже», «Бегали и даже зимой с них в сугробы прыгали. Тогда было здорово», «Детство золотое», «И ведь на моей памяти у нас не было ни одного ЧП. А играли как на гаражах, так и на стройках», — написали юзеры под фотографией.