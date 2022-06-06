В сети обсудили опасную детскую игру в СССР

Обсудили опасную детскую игру в СССР пользователи социальной сети «ВКонтакте». Один из них опубликовал фотографию бегущих по крышам гаражей детей.
«Ностальгия как будто это вчера было эх время, время такое беспощадное», «Само собой бегали, и я тоже», «Бегали и даже зимой с них в сугробы прыгали. Тогда было здорово», «Детство золотое», «И ведь на моей памяти у нас не было ни одного ЧП. А играли как на гаражах, так и на стройках», — написали юзеры под фотографией.
Некоторые из них тоже вспомнили, что гуляли и на стройках: «Мы по стойкам бегали», «Было и такое»,« Больше всего любили по стройкам, которых было очень много в СССР».
Подписчик группы связал эти игры с отсутствием других развлечений в советские годы. Однако большинство пользователей с ним не согласились. Они заявили, что было много всяких развлечений, но экстремалов притягивал именно бег по опасным объектам, вроде крыш или строек.