День Симеона Столпника: что нельзя делать 6 июня

6 июня православные чтят память преподобного Симеона. В народном календаре этот день именуется днем Симеона Столпника. Наши предки считали, что именно с этого дня стоит ждать настоящего лета.

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На Руси верили в особую силу шиповника, которые расцветал к этому дню - к этому растению подходили и делились с ним своими переживаниями и сомнениями. Считалось, что после такой практики решение в спорных вопросах найдется быстрее, а на душе станет легче.

Наши прабабушки в этот день умывались водой с лепестками шиповника, потому что были убеждены, что он подарит коже молодость и красоту.

6 июня запрещалось ломать ветки этого растения, как и срезать любые другие цветы - в таком случае стоило ждать неприятностей. Считалось, что срезанные в этот день растения, которые вы поставили дома в вазу, заберут энергию и молодость у хозяев дома.

В этот день издавна считалось хорошим знаком вернуть долг или получить обратно то, что занимал сам - это сулит финансовое благополучие в будущем. А вот давать в долг сегодня запрещено даже самым близким людям - такой долг никогда не будет возвращен.

Также 6 июня не рекомендуется горевать и унывать - печали в таком случае останутся с вами до осени. И о своих переживаниях рассказывать никому не нужно - иначе они только лишь приумножатся.