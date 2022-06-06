Что означают старинные ругательства

Великий и могучий русский язык может поразить не только обилием метафор, эпитетов и других «красивостей». Богат он и на ругательства. Причем наши предки на них тоже не скупились. О том, как выражали свое отношение к собеседникам на Руси, читайте в материале «Рамблера».

Фото: А.И. Корзухин "Девичник" А.И. Корзухин "Девичник"

Негативным качествам характера человека наши предки придавали особую окраску при помощи удивительных слов. Так, например, болтливых женщин называли «расщеколдами», а тех, у кого вечно были глаза на мокром месте величали «гузынями». Неловкие люди удостаивались прозвища «хобяка», про человека, который был кому-то противен, говорили, что он «маракуша».

Поведение тех или иных людей тоже не оставляли без внимания. Любопытных на Руси называли «глазопялками», неповоротливых – «трупердами», подхалимы были «потатуями», а тунеядцев или бродяг величали «шлындами».

Доставалось и внешнему облику людей. Неряхи звались «тюрюхайло» или «захухря», невысокие люди получили прозвище «ерпыль», невзрачные – «фуфлыга». Дородных женщин величали «загузастками» и «затетехами», а мужчин с лишним весом – «пеньтюхами».