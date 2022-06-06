Как на самом деле выглядит утопающий человек

Каждый год в мире тонет около 400 тысяч человек. В России этот показатель - около 25 тысяч. При этом каждый пятый из них - это ребенок. В фильмах тонущий человек кричит и машет руками, и, кажется, что на него невозможно не обратить внимания. Однако это большое заблуждение. В реальной жизни все совершенно не так. Как распознать утопающего и вовремя оказать помощь, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Чаще всего дети в России (каждый второй) тонут на расстоянии не более двадцати метров от своих родителей или других людей. Все потому, что в большинстве случаев это происходит тихо и незаметно, без ора и брызг вокруг. Поэтому часто случается так, что взрослые наблюдают за ребенком, но не подозревают о том, что он тонет. В социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором в бассейне вокруг людей уходит под воду мальчик. Заметили происходящее и вызвали скорую только спустя три минуты, когда уже было поздно: ребенок не удалось спасти.

Что важно знать:

Когда человек тонет, он не может позвать на помощь. В этот момент речь отключается, организм заботится только о дыхании. Человек периодически уходит под воду и ненадолго поднимается над ней, чтобы сделать вдох ртом. В это время он не успевает говорить.

Утопающий человек не размахивает руками, потому что он не контролирует их движение и не может привлекать внимание осмысленно. Инстинктивно он вытягивает их в стороны, чтобы оттолкнуться от воды и выплыть наверх.

Тело человека в этот момент находится в вертикальном положении, ногами он не двигает. Голова при этом откинута назад, а рот открыт.