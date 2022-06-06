Как на самом деле выглядит утопающий человек

Каждый год в мире тонет около 400 тысяч человек. В России этот показатель - около 25 тысяч. При этом каждый пятый из них - это ребенок. В фильмах тонущий человек кричит и машет руками, и, кажется, что на него невозможно не обратить внимания. Однако это большое заблуждение. В реальной жизни все совершенно не так. Как распознать утопающего и вовремя оказать помощь, рассказываем в материале "Рамблера".
Чаще всего дети в России (каждый второй) тонут на расстоянии не более двадцати метров от своих родителей или других людей. Все потому, что в большинстве случаев это происходит тихо и незаметно, без ора и брызг вокруг. Поэтому часто случается так, что взрослые наблюдают за ребенком, но не подозревают о том, что он тонет. В социальных сетях распространилось видео с камер наблюдения, на котором в бассейне вокруг людей уходит под воду мальчик. Заметили происходящее и вызвали скорую только спустя три минуты, когда уже было поздно: ребенок не удалось спасти.
Что важно знать:
Как оказать помощь? Если вы видите, что у человека стеклянный взгляд, он странно выглядит и двигается, надо спросить, все ли у него в порядке. Если человек не отвечает, его надо срочно доставать из воды. Даже если утопающего вовремя вытащили на сушу, и он хорошо себя чувствует, необходимо обязательно вызвать врача, так как в легкие могла попасть вода.