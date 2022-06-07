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1 час назад

Иванов день: что нельзя делать 7 июня

Мира Маркина

7 июня православные чтят память Иоанна Предтечи - третье обретение главы Иоанна Крестителя.

Иванов день: что нельзя делать 7 июня
Фото: pexels.compexels.com

На Руси верили, что именно в этот день на растениях появлялись сладкие выделения тли - медвяные росы. Однако собирать такую росу и умываться ею запрещалось. Верили, что она способна навредить скоту и урожаю. А если 7 июня на траве появлялась обычная роса, а не медвяная, считалось, что урожай будет в порядке.

В Иванов день запрещалось убирать пыль и полы дома - предки верили, что так можно вымести из дома свое счастье.

Влюбленным парочкам не стоит сегодня сидеть у забора - предвещает скорое расставание.

Наши прабабушки верили, что если в Иванов день надеть на себя темные одежды - суждено будет ходить в печали до самой осени.

7 июня не стоит просить начальство о повышении - эффект может быть обратным, а разговор точно пойдет не по плану.

Также, в день Иоанна Крестителя стоит воздержаться от косметических процедур - в лучшем случае эффекта просто не будет.

Погодные приметы

  • Утром нет росы – после обеда будет дождь.
  • Рябина расцветает поздно - осень будет долгой.
  • Резкий гром сегодня сулит дождь.
  • Лягушки не кричат - ждать похолодания.
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