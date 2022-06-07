Как в СССР радио вещало через утюг

Всем известное выражение "звучит из каждого утюга", оказывается, выдумано вовсе не на пустом месте. Дело в том, что в советское время утюг можно было использовать в качестве радиоприемника. Для этого лишь были необходимы сам утюг и, так называемая, радиоточка.

Фото: Рамблер Рамблер

Во времена капитальных ремонтов практически во всех домах были демонтированы те самые радиоточки - обыкновенная круглая розетка в кухне, которая предназначалась специально для радиоприемника (радиовещание было проводным). А в советское время этой розеткой, располагающейся, как правило, в кухне, очень даже активно пользовались.

Рамблер

Однако подключали к ней не только вилки радиоприемников, но и... утюгов. Так и стало известно, что утюг тоже способен транслировать радио. Объясняется сей факт тем, что в старых утюгах использовался не знакомый нам трубчатый электронагреватель, а нихромовая спираль. Именно в этой спирали напряжение из радиоточки формировало электромагнитное поле, которое заставляло ее соприкасаться с металлической подошвой утюга и создавать звуковые вибрации. Но громкость такой радиотрансляции была настолько низкая, что разобрать, что говорят в эфире, можно было лишь тщательно прислушавшись.