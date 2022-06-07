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3 часа назад

Осенью Queen выпустит неизданную песню Фредди Меркьюри

Мира Маркина

В интервью BBC музыканты Брайан Мэй и Роджер Тейлор (Queen) рассказали, что коллектив готовится к релизу песни с участием покойного легендарного фронтмена группы Фредди Меркьюри в сентябре 2022 года.

Queen выпустит неизвестную песню Меркьюри
Фото: flickr.comflickr.com

Ранее неизданный трек носит название «Face It Alone». Композиция была создана из записей сессий для 13-го студийного альбома группы «The Miracle», выпущенного в 1989 году. Меркьюри не стало два года спустя.

«Мы смотрели на эту композицию много раз и думали: «О нет, мы не можем спасти ее». Но на самом деле, мы вновь попробовали. Это как сшивание кусочков вместе... Но это красиво. Это трогательно», — рассказал Брайан Мэй.

Ранее «Рамблер» писал, почему песня Gabrielle — плагиат известнейшей советской композиции.

Истории,Брайан Мэй,Роджер Тейлор,
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