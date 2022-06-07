Как в 83 года японец в одиночку пересек океан

На днях издание Kyodo News сообщило о том, что 83-летний японец Кэничи Хори в одиночку на яхте пересек Тихий океан. Что удивительно: Хори ни разу не заходил в порты – за два месяца он преодолел 8,5 тысяч километров. Хори стал старейшим человеком, которому удалось сделать это.

Подробнее о рекордсмене – в материале "Рамблера".

27 марта японец вышел из Сан-Франциско на своей шестиметровой яхте Suntory Mermaid III, а 4 июня пришвартовался в проливе Кии между японскими префектурами Вакаяма и Токусима.

Яхтсмен основательно подготовился к путешествию: на борту у него был внушительный запас еды и воды, а также спутниковый телефон и солнечные батареи для электрогенерации.

«Я рад, что вернулся домой без серьезных проблем. Благодарю всех за поддержку»,

– поделился эмоциями Хори.

У японца полувековый опыт в яхтинге, который и помог ему решиться на авантюру. По данным Associated Press, в 1962 году, когда мужчине было 23 года, он стал первым человеком в мире, совершившим одиночное безостановочное путешествие через Тихий океан из Японии в Сан-Франциско.

В 1974 году Хори отправился в кругосветку, а в 1996-м совершил путешествие от берегов Эквадора до Японии на "экологическом судне" из пивных банок – он хотел доказать миру важность сохранения естественных природных ресурсов.