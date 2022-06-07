Почему купаться в водоемах, где стоит запрещающий знак, опасно

От летнего зноя в городе каждый спасается по своему: кто-то проводит весь день в помещении под кондиционером, кто-то в тенистом парке, а некоторые и вовсе окунаются в водоемы, которые для купания не предназначены.

Фото: Figure19/wikipedia.org Figure19/wikipedia.org

К знакам "купаться запрещено" люди часто относятся с пренебрежением. И очень зря, ведь чаще всего эти знаки сигнализируют о реальной опасности. Подробнее о том, чем грозит купание в неподходящих водоемах – в материале "Рамблера".

Загрязнение дна

Даже если на первый взгляд водоем кажется безопасным, на его дне вас может поджидать масса неприятных сюрпризов. В частности, стекла, опасные камни и коряги. Повредив ногу, вы можете занести инфекцию, которая впоследствии способна привести к самым печальным последствиям.

Опасная вода

Нередко запрет на купание в водоеме устанавливается, когда вода не проходит проверку на качество. В данном случае купание может привести к кишечным или паразитарным инфекциям, а также к инфекциям, малярии, аллергии или отравлению.

Отсутствие спасателей