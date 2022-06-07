Японские ученые нашли доказательства внеземной жизни

Как заявил профессор астробиологии Йокогамского государственного университета Кенсей Кобаяши, найденные в грунте астероида Рюгу аминокислоты свидетельствуют о том, что за пределами Солнечной системы может существовать несколько форм жизни. Об этом он заявил в одном из недавних интервью японскому профильному агентству Kyodo.

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«В самих недрах астероидов мы установили содержание аминокислот. И этот факт повышает вероятность того, что указанные органические соединения оказались на Земле, прибыв именно из космического пространства. То есть, находка подтверждает, что жизнь могла зародиться гораздо в больших местах Вселенной, чем об этом раньше знали ведущие ученые мира», – рассказал японский профессор.

Ранее космический зонд «Hayabusa 2» доставил с астероида Рюгу несколько проб грунта. В пробах ученые установили содержание свыше двух десятков видов аминокислот. Позже сенсационную информацию подтвердили на уровне японского правительства. Чиновники рассказали, теперь исследователи получили первые доказательства того, что бороздящие космос небесные тела могут содержать в себе органические компоненты.

Вместе с тем, некоторые ученые отвергают теорию, что на Землю аминокислоты могут попадать из космоса на твердых прилетающих телах. Они аргументируют свою позицию тем, что при вхождении в атмосферу небесные тела нагреваются до высоких температур, поэтому все органические соединения с высокой долей вероятности сгорают. Появление в астероидах микроорганизмов ученые поясняют мгновенным засорением земными формами жизни.