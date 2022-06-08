Растения, которые лучше обходить стороной

Лето радует нас не только ярким теплым солнцем, но и обильным цветением растений вокруг. Сочная зелень травы радует глаз, а аромат наполняет легкие, унося в воспоминания о беззаботном детстве. Но далеко не все травы настолько безобидны, как кажется на первый взгляд. Вот список растений, к которым лучше не прикасаться.
Сильный ожог кожных покровов, сопровождаемый отеком тканей, можно получить прикоснувшись к молочаю, опасен выделяемый этим растением сок.
Не менее опасен ядовитый плющ, о чем свидетельствует само название. Это растение может вызвать отек, волдыри и зуд на коже. Хотя его блестящие красивые листья так и манят прикоснуться к ним.
Одно из самых ядовитых растений — борщевик, он достигает колоссальных размеров и распространен практически во всех регионах нашей страны. Борщевик может оставить на коже сильные ожоги, вызвать аллергию, нарушить защиту кожи от ультрафиолета. Сок растения также может привести к потере зрения, если попадет на слизистую оболочку глаза.
Растение клещевина нередко используют в качестве декоративного элемента на участке, но делать это надо крайне осторожно. В клещевине содержится рицин, опасное вещество, при контакте с кожей оно вызывает боль, зуд, а попав внутрь организма, рицин провоцирует рвоту и внутренние кровотечения.
Замыкает рейтинг опасных растений с виду миленький желтый цветочек — лютик. Выделяемый растением сок опасен для кожи, он провоцирует аллергическую реакцию. Лютик нельзя нюхать, его пыльца может вызвать сильный кашель.