Народные приметы на 8 июня: Карп-Карполов

Православные 8 июня вспоминают апостолов Карпа и Алфея. Карп был одним из учеников апостола Павла, он был человеком добродеятельным и умным, за эти качества он и стал епископом. После проповедовал Святое Писание на острове Крит. О последних днях его жизни точно не известно: по одним данным, он был замучен при гонении на христиан, по другим, — тихо скончался.
Считалось на Руси, что на святого Карпа хорошо ловится рыба — карп. Поэтому день чаще был посвящен рыбалке. Существовало множество рецептов приготовления рыбы, каждая хозяйка знала свой — особенный. Нередко, рецепты передавались из поколения в поколение.В этот день приводили в порядок печи в избе, при необходимости приглашали печника. Женщины выносили посуду с молоком под куст шиповника, молоко наполнялось прекрасным ароматом цветущего растения, долго не прокисало.