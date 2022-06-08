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3 часа назад

Народные приметы на 8 июня: Карп-Карполов

Gismeteo

Православные 8 июня вспоминают апостолов Карпа и Алфея. Карп был одним из учеников апостола Павла, он был человеком добродеятельным и умным, за эти качества он и стал епископом. После проповедовал Святое Писание на острове Крит. О последних днях его жизни точно не известно: по одним данным, он был замучен при гонении на христиан, по другим, — тихо скончался.

Народные приметы на 8 июня: Карп-Карполов
Фото: ShutterstockShutterstock

Считалось на Руси, что на святого Карпа хорошо ловится рыба — карп. Поэтому день чаще был посвящен рыбалке. Существовало множество рецептов приготовления рыбы, каждая хозяйка знала свой — особенный. Нередко, рецепты передавались из поколения в поколение.В этот день приводили в порядок печи в избе, при необходимости приглашали печника. Женщины выносили посуду с молоком под куст шиповника, молоко наполнялось прекрасным ароматом цветущего растения, долго не прокисало.

Погодные приметы

  • На берег выходят раки — будет дождь.
  • Рябина в цвету — уродится овес.
  • Много комаров — будет жарко.
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