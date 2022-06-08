Народные приметы на 8 июня: Карп-Карполов

Православные 8 июня вспоминают апостолов Карпа и Алфея. Карп был одним из учеников апостола Павла, он был человеком добродеятельным и умным, за эти качества он и стал епископом. После проповедовал Святое Писание на острове Крит. О последних днях его жизни точно не известно: по одним данным, он был замучен при гонении на христиан, по другим, — тихо скончался.