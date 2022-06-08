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1 час назад

Карпов день: что нельзя делать 8 июня

Мира Маркина

8 июня православная церковь чтит память Карпа Берийского, который являлся учеником апостола Павла. В народном же календаре этот день именуется днем Карпа Карполова - считалось, что поход на рыбалку 8 июня принесет большой улов. Важно было только идти на водоем с хорошим настроением и без негативных мыслей. Эта примета касается только мужчин, женщинам же ходить к воде сегодня не стоит - предки верили, что тем самым можно разозлить русалок, за что они жестоко отомстят.

Карпов день: что нельзя делать 8 июня
Фото: pexels.compexels.com

В этот день запрещалось бегать - так можно было убежать от своей судьбы. Но и лежать и лениться совсем не стоит - чем продуктивнее будет сегодняшний день, тем больше дверей вам откроется к успеху в будущем.

Занимать и давать в долг сегодня тоже не стоит - это принесет финансовые потери и вам, и тому человеку, у кого или кому вы заняли.

Стоит помнить, что сегодняшняя ссора с кем-то может растянуться на долгое время, потому стоит избежать брани и выяснения отношений.

Погодные приметы

  • Большое количество комаров предвещает жаркий и ясный день.
  • Рыба плавает близко к поверхности воды, а раки выползают на берег - будет дождь и ненастье.
  • Щавель дал хороший урожай - лето будет теплым.
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