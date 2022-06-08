Почему "монобровь" была в почете у древних римлян

Несмотря на то, что о Древнем Риме нам рассказывают еще в средней школе, многие любопытные факты об этой цивилизации остаются в стороне.

В частности, немногие знают о том, что монобровь, от которой в современном мире многие люди пытаются избавиться, у римлян была поводом для гордости. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Сросшиеся на переносице брови были в почете не только у мужчин, но и у женщин. Такая особенность внешности свидетельствовала о том, что человек обладает незаурядными интеллектуальными способностями.

Если природа не наградила человека в Древнем Риме этой чертой, он, чтобы казаться умнее, создавал ее самостоятельно. Например, рисуя монобровь сажей или пользуясь накладными бровями из шерсти животных. Чтобы зафиксировать растительность на лице, люди использовали древесную смолу.