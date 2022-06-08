Что грозит посетителю музея, если он повредит экспонат

Периодически в музеях случаются курьезные происшествия: посетители роняют, царапают или пачкают экспонаты. Так, недавно туристка из Италии нанесла ущерб Музею королевы Софии в Мадриде. Она запнулась, когда делала селфи на фоне работы Альберта Санчеса для балета «Паломничество рогоносцев», зацепилась за кусок материала и оторвала от него часть. Причем повреждаемые экспонаты могут стоить тысячи и миллионы долларов, не говоря уже о том, что шедевры имеют несоизмеримую художественную ценность. Как отличить порчу по неосторожности от намеренного вандализма и какие правовые последствия могут быть для незадачливых посетителей, выяснил корреспондент Mir24.tv.

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Неосторожные посетители

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В 2006 году мужчина упал в Музее Фицуильяма в Кембридже, наступив на шнурок своих ботинок. Падая, он повалил сразу три китайских вазы династии Цин XVIII века – общая их стоимость оценивалась в 500 тысяч фунтов стерлингов. Вазы разлетелись более чем на 400 осколков, среди которых сбежавшиеся сотрудники музея обнаружили сконфуженного посетителя. Мужчину задержали по обвинению в совершении уголовного преступления, но музей не выдвинул никаких обвинений, поэтому на следующий день его отпустили. В качестве «наказания» неловкий человек получил всего лишь письмо, в котором его просили воздержаться от дальнейшего посещения музея. Сами вазы удалось восстановить.

В 2015 году двенадцатилетний посетитель музея в Тайване потерял равновесие и упал на картину итальянского художника Паоло Порпоры стоимостью 1,5 миллиона долларов. В шедевре позднего барокко образовалась дыра размером в кулак, однако организаторы выставки решили не требовать с семьи мальчика возмещения ущерба. Картину быстро отреставрировали, а издержки взяла на себя страховая компания.

Летом прошлого года австрийский турист отбил пальцы ног у гипсовой модели знаменитой статуи Полины Бонапарт работы Антонио Кановы. Инцидент случился в музее итальянского города Поссаньо. Чтобы сделать селфи, турист уселся на 200-летнюю скульптуру и случайно сломал ей три пальца, после чего поспешно покинул место, ни о чем никому не сообщив. Позже незадачливый австриец признал вину и раскаялся, а музей не стал подавать на него в суд.

Если все же повредили: правовые последствия

«По общим правилам музеи должны объяснять перед посещением гостям, как вести себя на выставке. Если нарушение все же произошло, и оно серьезное, или повторяющееся (испортили что-то – проткнули картину, разбили амфору и т.д.) – вам запретят посещение выставок и музеев.

Нужно знать, что любую порчу имущества в музеях и на выставках покрывает страховой полис. Согласно практике – посетитель имеет «статус гостя» и не может нести ответственность. При случайном повреждении владельцу полиса страховая компания выплачивает компенсацию за ущерб», – говорит юрист сервиса myurist.online Дмитрий Бухарин.

Если посетитель причиняет ущерб музею, то возможно несколько вариантов в плане правовых последствий. Самым распространенным случаем является повреждение по неосторожности. Согласно статье 1064 Гражданского Кодекса, лицо не обязано выплачивать ущерб, если докажет, что ущерб был причинен не по его вине. Если экспонат был поврежден случайно, например, не был огражден от «посетительской зоны», – это вина музея. На практике за случайное причинение вреда редко кого привлекают к ответственности, так как экспонаты застрахованы. Наиболее ценные расположены за стеклом, их «нечаянно» сложно повредить, говорит практикующий юрист Оксана Гурованова.

Тем не менее возмещение вреда возможно и при отсутствии вины, например, если посетитель нарушил правила посещения музея и это возможно доказать с помощью камер видеонаблюдения. Например, посетитель зашел за музейное ограждение. Потребовать с посетителя возмещения ущерба может как музей (или владелец экспоната), так и страховая компания, если имущество было застраховано.

В таком случае с неосторожного любителя выставок могут взыскать либо стоимость ущерба, либо страховую сумму, которая была указана в договоре страхования. Может быть и такое, что страховое покрытие оказывается недостаточным для восстановления поврежденного экспоната. Тогда музей вправе также взыскать оставшуюся сумму с причинителя вреда, комментирует Гурованова.

Если же будет доказан злой умысел при повреждении экспоната, тогда случай будут рассматривать в рамках Административного или Уголовного Кодекса. Умысел – это одна из форм вины, которая противоположна неосторожности. Действия могут быть расценены как умышленное уничтожение или повреждение имущества (статья 167 УК РФ) или вандализм (статья 214 УК РФ). В частности, вандализм предусматривает штраф в размере до 40 тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года и арест на срок до трех месяцев.

При этом уголовная или административная ответственность не освобождает от обязанности возместить причиненный ущерб согласно гражданскому праву. Иными словами, помимо штрафов, лицо, чья вина доказана, будет обязано возместить еще и материальный ущерб, подчеркивает юрист.

Примечательный случай недавно произошел в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге, где охранник нарисовал шариковой ручкой глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Как потом признался мужчина, он полагал, что перед ним выставка детских рисунков, а находившиеся рядом юные посетители предложили ему «улучшить» художественную работу. В результате в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту вандализма. Стоимость полотна ученицы Казимира Малевича оценили в 75 миллионов рублей, а стоимость реставрации – в 250 тысяч рублей. К счастью для мужчины, за него вступилось арт-сообщество, а картину благополучно отреставрировали и отправили в Третьяковскую галерею.