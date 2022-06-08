4 заблуждения, в которые нас заставила поверить реклама

Современный мир уже невозможно представить без рекламы: баннеры, билборды, реклама по телевизору и в интернете – она окружает нас повсеместно. И, как следствие, оказывает воздействие даже на самого невозмутимого скептика.

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Подробнее о том, на какие ловушки маркетологов чаще всего ведутся люди – в материале "Рамблера".

Лимонад в жару

Лето. Главный герой, испытывая жажду, достает из холодильника ледяной лимонад, открывает его с характерным звуком, а после получает истинное наслаждение. Привыкнув к этому образу, в жару мы часто отдаем предпочтение именно лимонаду. Вот только специалисты предупреждают: лучше всего жажду утоляет вода или чай. А лимонад, в свою очередь, как и другие сахаросодержащие напитки, провоцирует желание пить еще больше.

Повышение иммунитета

Рекламщики убеждают нас, что повысить иммунитет совсем несложно – достаточно выпить кисломолочный продукт или принять витамины. Однако иммунная система человека устроена весьма сложно, и подходить к ней нужно комплексно. В первую очередь важно проконсультироваться с врачом и вместе с ним выяснить, какие методы будут для вас наиболее эффективны.

Эпиляция

Несмотря на то, что бодипозитив по-прежнему набирает обороты, некоторые бьюти-процедуры по-прежнему считаются неотъемлемой частью женской привлекательности. Особенно часто можно увидеть рекламу, в которой девушка делает эпиляцию при помощи бритвенного станка. Создатели рекламы настолько озабочены эстетичностью картинки, что даже не замечают – героиня рекламы бреет уже гладкие ноги.

Жвачка