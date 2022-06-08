Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
2 часа назад

4 заблуждения, в которые нас заставила поверить реклама

Мира Маркина

Современный мир уже невозможно представить без рекламы: баннеры, билборды, реклама по телевизору и в интернете – она окружает нас повсеместно. И, как следствие, оказывает воздействие даже на самого невозмутимого скептика.

4 заблуждения, в которые нас заставила поверить реклама
Фото: AdobeStockAdobeStock

Подробнее о том, на какие ловушки маркетологов чаще всего ведутся люди – в материале "Рамблера".

Лимонад в жару

Лето. Главный герой, испытывая жажду, достает из холодильника ледяной лимонад, открывает его с характерным звуком, а после получает истинное наслаждение. Привыкнув к этому образу, в жару мы часто отдаем предпочтение именно лимонаду. Вот только специалисты предупреждают: лучше всего жажду утоляет вода или чай. А лимонад, в свою очередь, как и другие сахаросодержащие напитки, провоцирует желание пить еще больше.

Повышение иммунитета

Рекламщики убеждают нас, что повысить иммунитет совсем несложно – достаточно выпить кисломолочный продукт или принять витамины. Однако иммунная система человека устроена весьма сложно, и подходить к ней нужно комплексно. В первую очередь важно проконсультироваться с врачом и вместе с ним выяснить, какие методы будут для вас наиболее эффективны.

Эпиляция

Несмотря на то, что бодипозитив по-прежнему набирает обороты, некоторые бьюти-процедуры по-прежнему считаются неотъемлемой частью женской привлекательности. Особенно часто можно увидеть рекламу, в которой девушка делает эпиляцию при помощи бритвенного станка. Создатели рекламы настолько озабочены эстетичностью картинки, что даже не замечают – героиня рекламы бреет уже гладкие ноги.

Жвачка

В рекламе жевательной резинки актеры, как правило, берут сразу две пластинки жвачки, после чего сверкают белоснежной улыбкой. Сразу следует оговориться, что цвет зубов жвачка не изменит. А вот очищению полости рта поспособствует, но для этого хватит и одной пластинки.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители