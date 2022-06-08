Почему тараканы такие живучие

Одно только слово – “таракан” – многим наверняка внушает чувство отвращения. Эти насекомые переносят болезни и прячутся в темных углах. Но есть кое-что еще, что делает их такими отвратительными. Их неуязвимость. Почему таракана очень сложно уничтожить, читайте в статье “Рамблера”.

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Известно, что тараканы обитают на всех континентах кроме Антарктиды – от тропических лесов до пустынь. В мире насчитывается около пяти тысяч видов этих насекомых. И некоторые из них способны выживать в экстремальных условиях – например, на горе Эверест.

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Живучесть тараканов обусловлена тем, что для доступа кислорода им не нужна голова. На теле этих насекомых есть поры-дыхальца, которые втягивают воздух произвольно. То есть, мозг таракана не приводит их в движение, он вообще не осознает их наличие.

Еще один факт в копилку – тараканы не склонны к кровотечениям и имеют прочный хитиновый покров. Поэтому если шлепнуть насекомое тапком, оно спокойно бежит дальше. И будет бегать еще долго. В случае, если таракан останется без головы, он может прожить еще шесть-семь дней, пока не наступит обезвоживание и тотальный голод.

Это худший кошмар средневекового палача: представьте, что вы делаете взмах топором, а после в течение недели наблюдаете, как приговоренный к казни расхаживает по окрестностям или около того.

Кстати, времена Средневековья тараканы тоже наверняка застали. Инсектологи полагают, что эти насекомые существуют уже более двух миллионов лет. Вероятнее всего, они ходили среди динозавров.

Одним из факторов, который способствовал такому прочному укреплению вида на Земле, является скорость его размножения. Известно, что для некоторых видов тараканов характерен партеногенез. То есть, самки производят на свет идентичных себе особей без спаривания с самцом.

Как правило, новорожденные насекомые автономны. Но есть некоторые виды тараканов, самка которых заботится о потомстве после рождения. Например, у Thorax porcellana. Они переносят детенышей под крыльями. Это только звучит мило. На самом деле, у личинок есть острые челюсти, при помощи которых они питаются кровью матери.

Инсектологи обнаружили в геноме таракана более двадцати тысяч генов. Это, к слову, немногим меньше, чем у человека. И как раз в условиях антисанитарии такой набор помогает им выжить. У тараканов есть гены, кодирующие 154 обонятельных рецептора (это в два раза больше, чем у большинства других насекомых) и 522 вкусовых. Поэтому они безошибочно обнаруживают съедобные остатки и избегают потенциально токсичных веществ.

Есть у тараканов и группа генов, чтобы бороться с инфекциями.