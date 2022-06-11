Почему шведы ненавидят гостей

Пользователи социальных сетей обвинили жителей Швеции в негостеприимстве. В Twitter и на Reddit рассказали о самых неприятных случаях, произошедших в гостях у шведов, и даже придумали для этого хештег #Swedengate. Почему в этой стране недружелюбны к незнакомцам в доме, рассказываем в материале "Рамблера".

Фото: pexels.com pexels.com

Самая частая история, которую рассказали пользователи, - это то, что их не позвали к столу, когда вся семья обедала или ужинала. Для многих такой жест показался очень странным и максимально негостеприимным.

"Однажды я остался на ночевку в шведской семье. Когда мы проснулись, мой друг сказал, что спустится ненадолго. Примерно через 15 минут я подошел к лестнице, чтобы посмотреть, что происходит, а они завтракают. Увидели меня и сказали, что мой друг почти доел и скоро придет. Я все еще думаю об этом 25 лет спустя", - написал один из пользователей.

За этим постом последовали аналогичные истории о шведских традициях:

"Забудьте о шведах, которые не кормят чужих детей, пришедших в гости, — как насчет взрослых, которым приходится приносить свои простыни и полотенца, если их пригласили переночевать? Прожила там 18 лет, могу подтвердить", - рассказала другая пользовательница.

Сами шведы объясняют это тем, что есть разница между приглашенными и нежданными гостями. Для незваных в их доме может не хватить еды, так как приход был не запланирован. Некоторые же пишут, что это неправда и среди их знакомых-шведов такое поведение не распространено.

соцсети

Тем не менее, история об ужасном гостеприимстве шведов распространилась. Пользователи начали шутить и создавать мемы:

"Они не кормят детей-гостей, а вместо этого заставляют их разбирать или собирать мебель из ИКЕА в соседней комнате";

"На самом деле здесь, в Швеции, мы не только морим голодом наших гостей. Мы пытаем их водой, пока они не вернутся домой";