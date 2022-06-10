Считавшаяся вымершей черепаха, найдена живой

Chelonoidis phantasticus, или "фантастическая гигантская черепаха", — вид черепахи с Галапагосских островов, который был известен лишь по единственному экземпляру 1906 года и долгое время считался вымершим, теперь найден живым.

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Черепаха Фернанда, названная в честь своего родного острова Фернандина, стала первым представителем своего вида, идентифицированным более чем за столетие. Американские и европейские генетики успешно извлекли ДНК из образца, найденного на том же острове более века назад, и подтвердили, что Фернанда и черепаха из музея принадлежат к одному и тому же виду и генетически отличаются от всех других галапагосских черепах. Статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications Biology.

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Когда Фернанда была обнаружена, многие зоологи сомневались, что она на самом деле была аборигеном этих мест. Эти черепахи сами не могут переплывать с одного острова на другой, но в данном случае этому мог поспособствовать какой-то особенно сильный ураган.

Также есть исторические записи о мореплавателях, перемещавших черепах с острова на остров.

"В течение многих лет считалось, что экземпляр черепахи, найденной в 1906 году, попал на остров извне, поскольку он оказался единственным в своем роде",

— пояснил Питер Грант, профессор зоологии из Принстона, не принимавший участия в этих исследованиях.

"Как и многие другие, я сначала подозревал, что эта черепаха не местная, не с острова Фернандина",

— признается один из авторов статьи Стивен Гогран, эволюционный биолог из Принстонского университета.

Чтобы окончательно определиться с видом Фернанды, Гогран и его коллеги секвенировали ее полный геном и сравнили его с геномом, восстановленным из образца 1906 года. Они также сравнили эти два генома с образцами других 13 видов галапагосских черепах — были выбраны по три особи от каждого из 12 ныне живущих видов и одна особь вымершего вида C. abingdonii.

"К нашему удивлению, мы увидели, что Фернанда очень похожа на ту черепаху, что нашли на том же острове более ста лет назад, и обе они сильно отличаются от черепах всех других островов",

— рассказал Гогран, который проводил эти анализы в феврале 2021 года.

Единственный известный до последнего времени экземпляр C. phantasticus — "фантастической гигантской черепахи" — был найден американским путешественником Ролло Ховардом Беком во время его экспедиции 1906 года.

"Фантастической" ее назвали из-за необычной формы панциря, который сильно расширяется к внешним краям и имеет заметную седловину спереди.

Ученые подсчитали, что Фернанде больше 50 лет, но она относительно небольшая, возможно, это из-за того, что бедная растительность на острове не позволила ей как следует вырасти.