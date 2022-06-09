Почему коты наклоняют голову, когда просят еду

Иногда поведение питомцев вызывает удивление у хозяев. Животные могут привлечь внимание человека лишь с помощью звуков и языка тела. Но иногда все же остаются непонятыми. А порой хозяева, даже понимая, что от них требует домашний любимец, задаются вопросом, почему он делает это именно так. Например, коты часто наклоняют голову, когда просят или ждут еду. Почему они это делают, читайте в материале «Рамблера».

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У этого поведения, оказывается, есть генетическая причина.

По своей природе кошки – это охотники. Животное наклоняет голову, когда ищет лучший угол для обзора, выслеживая добычу. Кошка оценивает «жертву», определяет, как лучше к ней подойти и схватить, и лишь потом нападает. Поскольку еда для кошки в какой-то степени та же «жертва», животное и ведет себя точно так же, ожидая и рассматривая то, что хозяин собирается положить ему в миску.