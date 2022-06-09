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30 минут назад

Почему на российских купюрах нет буквы «Ж» в буквенном коде

Мира Маркина

Всем известно, что у каждой денежной купюры есть свой код, состоящий из цифр и букв. Мало кто обращает внимание на эти «пометки», но если это сделать и изучить хотя бы несколько рублевых «бумажек», можно обнаружить, что в коде не получится увидеть букву «Ж». По какой же причине литеру обошли вниманием, читайте в материале «Рамблера».

Почему на российских купюрах нет буквы «Ж» в буквенном коде
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

На самом деле, никакой таинственной подоплеки в факте отсутствия буквы «Ж» на российских купюрах вовсе нет. Причина, по которой от нее отказались весьма прозаична: ее параметры. Дело в том, что буква «Ж» слишком широкая для маркировки банкнот.

Казалось бы, какая разница, будет ли код на купюре чуть короче или чуть длиннее, но на самом деле все не так просто. Дело тут в процессе печатания денег. Оказывается, есть строго установленная ширина кода из двух букв, которая в сумме не должна превышать пяти миллиметров. В противном случае произойдет технологический сбой и весь процесс просто остановится.

Буква «Ж» в сочетании с любой другой буквой алфавита делает код гораздо длиннее установленных пяти миллиметров, поэтому от нее пришлось отказаться.

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