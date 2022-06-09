Как Тома и Джерри запустили в космос

GRACE — это совместная миссия NASA и Германского центра авиации и космонавтики. Она заключалась в том, чтобы задействовать совместные усилия для изучения гравитационного поля Земли. Как с ней связаны известные персонажи Warner Bros.? Расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из мультфильма "Том и Джерри: Погоня в космосе" Кадр из мультфильма "Том и Джерри: Погоня в космосе"

В 2002 году Германия и США в рамках программы GRACE запустили с космодрома Плесецк два спутника. Перемещаясь по орбите на высоте 450-500 километров, они измеряли гравитацию Земли, фиксировали ее временные изменения, связанные, в частности, с процессами изменения климата. Некоторые аналитики предполагали, что полученные в ходе миссии данные будет возможным использовать в военных целях.

GRACE летали по одной орбите друг за другом, но на расстоянии около 220 километров. Спутники непрерывно обменивались радиосигналами в микроволновом диапазоне. Это позволяло им с микронной точностью отслеживать изменения расстояния между друг другом. Когда первый спутник подлетал к области с повышенной гравитацией, он автоматически ускорялся. Как правило, это происходило вблизи горных массивов.

Таким образом GRACE-1 удалялся от “товарища” по миссии. Второй спутник долетал некоторое время спустя до первого и восстанавливал исходную дистанцию. За эту игру в “догонялки” спутникам дали имена Том и Джерри.