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2 часа назад

Как Тома и Джерри запустили в космос

Мира Маркина

GRACE — это совместная миссия NASA и Германского центра авиации и космонавтики. Она заключалась в том, чтобы задействовать совместные усилия для изучения гравитационного поля Земли. Как с ней связаны известные персонажи Warner Bros.? Расскажет “Рамблер”.

Как Тома и Джерри запустили в космос
Фото: Кадр из мультфильма "Том и Джерри: Погоня в космосе"Кадр из мультфильма "Том и Джерри: Погоня в космосе"

В 2002 году Германия и США в рамках программы GRACE запустили с космодрома Плесецк два спутника. Перемещаясь по орбите на высоте 450-500 километров, они измеряли гравитацию Земли, фиксировали ее временные изменения, связанные, в частности, с процессами изменения климата. Некоторые аналитики предполагали, что полученные в ходе миссии данные будет возможным использовать в военных целях.

GRACE летали по одной орбите друг за другом, но на расстоянии около 220 километров. Спутники непрерывно обменивались радиосигналами в микроволновом диапазоне. Это позволяло им с микронной точностью отслеживать изменения расстояния между друг другом. Когда первый спутник подлетал к области с повышенной гравитацией, он автоматически ускорялся. Как правило, это происходило вблизи горных массивов.

Таким образом GRACE-1 удалялся от “товарища” по миссии. Второй спутник долетал некоторое время спустя до первого и восстанавливал исходную дистанцию. За эту игру в “догонялки” спутникам дали имена Том и Джерри.

Что интересно: в 1967 году мультипликационная студия выпустила первый короткометражный фильм о приключениях мыши и кота в космосе. Эпизод называется “Погоня в космосе” или “O Solar-meow” (что является игрой слов от неаполитанской песни “O sole mio”).

Истории,NASA,
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