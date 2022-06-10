5 сигналов, что с собеседования пора бежать

Как бы вы ни были подготовлены, собеседования всегда сопряжены со стрессом. Незнакомые люди, обстановка, каверзные вопросы – все это может ввести в ступор даже большого профессионала.
Однако есть такие интервью, с которых нужно уходить, не дожидаясь окончания. Подробнее о том, на что нужно обращать внимание – в материале "Рамблера".
Работа в найме должна приносить доход с первого месяца, а не наносить удар по кошельку. Если работодатель сообщает, что вам нужно что-то купить, чтобы получить должность, или внести деньги – будьте уверены, перед вами мошенники. Серьезные компании сами при необходимости оплатят обучение, подготовят документы и купят униформу.
На собеседовании как бы между срок вам могут сообщить, что иногда придется выходить на работу в выходные и праздничные дни. Сразу же уточняйте, оплачивается ли такая работа. Если работодатель отвечает отрицательно или уходит от ответа, не стоит задерживаться.
Кого-то такой формат работы действительно устраивает, но кто-то соглашается на него лишь бы не упустить вакансию. Так делать не стоит по многим причинам, вот самая главная: вам придется забыть о личной жизни, хобби и времени для себя, что впоследствии может привести к выгоранию и нервному срыву.
Если ваша работа никак не связана с внешностью (вы не модель, актер или фитнес-тренер), комментарии в адрес прически, фигуры, макияжа и стиля неуместны. Не исключено, что интервьюер ищет не хорошего работника, а партнера для себя.
Когда на собеседовании настойчиво расспрашивают о наличии детей, планах забеременеть и о семейном статусе – это ненормально. Особенно, если эти вопросы доставляют вам дискомфорт. Личная жизнь должна оставаться за пределами работы.