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2 часа назад

5 сигналов на собеседовании, намекающих – отсюда нужно бежать

Мира Маркина

Как бы вы ни были подготовлены, собеседования всегда сопряжены со стрессом. Незнакомые люди, обстановка, каверзные вопросы – все это может ввести в ступор даже большого профессионала.

5 сигналов, что с собеседования пора бежать
Фото: pexelspexels

Однако есть такие интервью, с которых нужно уходить, не дожидаясь окончания. Подробнее о том, на что нужно обращать внимание – в материале "Рамблера".

От вас требуют финансовых вложений

Работа в найме должна приносить доход с первого месяца, а не наносить удар по кошельку. Если работодатель сообщает, что вам нужно что-то купить, чтобы получить должность, или внести деньги – будьте уверены, перед вами мошенники. Серьезные компании сами при необходимости оплатят обучение, подготовят документы и купят униформу.

Вам предлагают работать сверхурочно бесплатно

На собеседовании как бы между срок вам могут сообщить, что иногда придется выходить на работу в выходные и праздничные дни. Сразу же уточняйте, оплачивается ли такая работа. Если работодатель отвечает отрицательно или уходит от ответа, не стоит задерживаться.

Вам нужно быть на связи 24/7

Кого-то такой формат работы действительно устраивает, но кто-то соглашается на него лишь бы не упустить вакансию. Так делать не стоит по многим причинам, вот самая главная: вам придется забыть о личной жизни, хобби и времени для себя, что впоследствии может привести к выгоранию и нервному срыву.

Работодатель критикует внешний вид

Если ваша работа никак не связана с внешностью (вы не модель, актер или фитнес-тренер), комментарии в адрес прически, фигуры, макияжа и стиля неуместны. Не исключено, что интервьюер ищет не хорошего работника, а партнера для себя.

Вас спрашивают о планах на личную жизнь

Когда на собеседовании настойчиво расспрашивают о наличии детей, планах забеременеть и о семейном статусе – это ненормально. Особенно, если эти вопросы доставляют вам дискомфорт. Личная жизнь должна оставаться за пределами работы.

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