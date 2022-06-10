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2 часа назад

Приметы 10 июня: что нельзя делать в день Никиты Гусятника

Мира Маркина

Православные 10 июня чтят память архиепископа, святителя и исповедника Никиты Халкидонского. В народном же календаре этот день прозвали днем Никиты Гусятника.

Приметы 10 июня: что нельзя делать в день Никиты Гусятника
Фото: unsplash.comunsplash.com

Святитель Никита был возведен в сан епископа Халкидонского за свои деяния - он помогал нищим, принимал в своем доме сирот и вдов, был милосердным и всегда заступался за тех, кого обижали. И после смерти он продолжал творить чудеса - у его мощей не раз свершались акты исцеления.

В народе же Никита считался покровителем гусей, потому в этот день именно ему молились о защите домашних гусей. В этот день было строго запрещено любое проявление плохого отношения к гусям, на них нельзя было повышать голос, махать в их сторону руками, плохо кормить. Это касалось и другой домашней птицы.

Помимо этого, 10 июня не стоило оставлять открытыми окна и двери в дом - считалось, что сегодня в них может проскользнуть всякая нечисть, которая несет проблемы для дома и самих хозяев.

Запрещалось выходить незамужним девушкам в полдень на улицу - в них также мог вселиться злой дух, как верили наши предки, что помешает им в поисках своего суженого.

Гостей сегодня приглашать в дом не советовалось, а если кто-то все же пришел, обязательно надо было подмести после их ухода.

Также в день Никиты Гусятника запрещалось материться, ругаться и поминать злых духов. Нельзя пугать детей и рассказывать им страшные истории.

Погодные приметы

  • Радуга после дождя быстро исчезла - близка ясная погода.
  • Если дождь пошел крупными каплями - он будет совсем недолгим.
  • Ясная и теплая погода 10 июня обещает хороший урожай осенью.
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