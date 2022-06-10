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1 час назад

Уловки для мозга, которые сыграют на руку интеллекту

Мира Маркина

Порой достаточно небольших бытовых действий, чтобы улучшить работу мозга. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Уловки для мозга, которые сыграют на руку интеллекту
Фото: pexelspexels

Не игнорируйте витамин D

Летний сезон – идеальное время для того, чтобы зарядиться витамином D. Почаще выходите на солнце, чтобы регулярно пополнять витамин D3 в организме. Именно он улучшает познавательные способности. Проведя исследование на животных, ученые выяснили, что этот витамин положительно влияет на память и на способность решать задачи.

Пишите от руки

С каждым годом даже дети в школах пишут все реже. Учебники, дневники, домашние задания – все хранится на компьютерах. Что уж говорить о взрослых, у которых часто даже нет необходимости писать что-то на бумаге.

Однако, согласно исследованиям ученых из Принстона, письмо позволяет нам обрабатывать информацию в процессе фиксации. Мы пишем медленнее чем печатаем, что заставляет мозг выбирать только важные данные.

Смотрите спортивные матчи

Во время просмотра спортивных состязаний в мозгу человека активируются области, которые обычно ответственны за физическую активность. Вот почему у большинства болельщиков изменяются нейронные связи, что отлично сказывается на работе мозга в целом.

Чаще выезжайте на природу

Немногие догадываются об этом, но созерцание природы способно улучшить творческие способности на 50%. Если чувствуете нехватку вдохновения, смело отправляйтесь в парк, к реке или озеру – креативные идеи не заставят себя долго ждать.

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