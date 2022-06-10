Морские вирусы могут помочь замедлить изменение климата

"Поскольку люди выбрасывают все больше углерода в атмосферу, мы зависим от огромной буферной способности океана, чтобы замедлить изменение климата. Мы все больше и больше понимаем, что нам может понадобиться настройка насоса в масштабах океана", — говорит Салливан. "Нам были бы интересны вирусы, которые могли бы настроиться на более усваиваемый углерод, что позволило бы системе расти, производить все больше и больше клеток и тонуть. А если она погрузится в воду, то мы получим еще несколько сотен или тысяч лет от худших последствий изменения климата".