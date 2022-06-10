Кто относится к среднему классу в современном мире

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал о среднем классе. Однако для большинства это весьма расплывчатая формулировка без конкретных критериев. В связи с этим многие задаются вопросом: кого стоит относить к среднему классу? Ответ на него – в материале "Рамблера".

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Деньги

По данным исследователей, представитель среднего класса должен зарабатывать от 75 до 125% медианного месячного дохода по стране. Например, если 50% граждан страны зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц, а другие 50% меньше (это выдуманные суммы для удобства расчетов), то 100 тысяч рублей – медианная зарплата. Таким образом, средний класс – прослойка общества, чей доход варьируется от 75 до 125 тысяч рублей в месяц.

Стиль жизни

Еще один немаловажный фактор – как развивается человек за пределами работы. Такие люди вкладывают деньги в себя, в свое здоровье, в развитие своих профессиональных навыков, а также не жалеют денег на хороший отпуск. Кроме того, представители среднего класса инвестируют в будущее своих детей: записывают их в платные секции и нанимают репетиторов.

Портрет типичного представителя