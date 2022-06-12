Что делать, когда тонешь

Нужно постараться максимально задержать дыхание, даже если вы чувствуете, что тонете и не можете находиться на поверхности воды, надо сделать глубокий вдох. Чем глубже будет вдох, тем больше кислорода придет к органам и тканям, и вы сможете максимально долго продержаться под водой.



Вторая основная задача - сохранить энергетический ресурс, поэтому не надо делать лишних движений. Безусловно, находясь под водой, вы стараетесь не паниковать и минимизировать движения руками, ногами. Все-таки нужно стараться выплыть на поверхность и держаться на ней, но ни в коем случае не делать много хаотичных движений, которые ни к чему не приводят.



Безусловно, невозможно держать дыхание длительно, поэтому углекислый газ должен выходить с позиции выдоха через нос под водой. Если вы чувствуете, что кислород заканчивается, не надо себя переоценивать. При мельчайшей возможности необходимо подняться на поверхность, вновь сделать глубокий вдох, даже если вы тонете. Лучше делать частый подъем, брать кислород на поверхности и держаться под водой. Главное - не паниковать.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"