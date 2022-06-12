Что делать, когда тонешь

Ежегодно тысячи людей в России тонут в водоемах в летний период. По данным МЧС, чаще всего причиной является купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра. Вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым рассказываем, как действовать.
Если у вас случились судороги в воде, необходимо:
Когда судороги отпустят, нужно немедленно поплыть к берегу.
МЧС призывает не заходить в воду в местах, где есть запрещающие знаки, заплывать за буйки, подплывать к любым судам, прыгать с причалов и катеров, а также заходить в воду в алкогольном опьянении.