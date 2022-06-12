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3 часа назад

Что делать, когда тонешь

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Ежегодно тысячи людей в России тонут в водоемах в летний период. По данным МЧС, чаще всего причиной является купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения, а также нахождение детей без присмотра. Вместе с врачом общей практики Денисом Прокофьевым рассказываем, как действовать.

Что делать, когда тонешь
Фото: pxhere.compxhere.com
Нужно постараться максимально задержать дыхание, даже если вы чувствуете, что тонете и не можете находиться на поверхности воды, надо сделать глубокий вдох. Чем глубже будет вдох, тем больше кислорода придет к органам и тканям, и вы сможете максимально долго продержаться под водой.

Вторая основная задача - сохранить энергетический ресурс, поэтому не надо делать лишних движений. Безусловно, находясь под водой, вы стараетесь не паниковать и минимизировать движения руками, ногами. Все-таки нужно стараться выплыть на поверхность и держаться на ней, но ни в коем случае не делать много хаотичных движений, которые ни к чему не приводят.

Безусловно, невозможно держать дыхание длительно, поэтому углекислый газ должен выходить с позиции выдоха через нос под водой. Если вы чувствуете, что кислород заканчивается, не надо себя переоценивать. При мельчайшей возможности необходимо подняться на поверхность, вновь сделать глубокий вдох, даже если вы тонете. Лучше делать частый подъем, брать кислород на поверхности и держаться под водой. Главное - не паниковать.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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Если у вас случились судороги в воде, необходимо:

  1. сделать глубокий вдох;
  2. с головой вертикально погрузиться в воду;
  3. выпрямить ноги;
  4. захватить большие пальцы ног руками и сильно потянуть на себя;

Когда судороги отпустят, нужно немедленно поплыть к берегу.

МЧС призывает не заходить в воду в местах, где есть запрещающие знаки, заплывать за буйки, подплывать к любым судам, прыгать с причалов и катеров, а также заходить в воду в алкогольном опьянении.

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